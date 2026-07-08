कई ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें देखते ही बच्चे मुंह बनाने लगते हैं। कई बार ये सब्जियां उनके टिफिन बॉक्स से बिना खाए ही वापस लौट आती हैं। ऐसे में पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या बनाएं जो बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद हो और उन्हें पसंद भी आए। इन्हीं सब्जियों में से एक तोरई भी है, जो बच्चों को बहुत ही कम पसंद आती है। इसका स्वाद फीका लगता है, जिसके चलते बच्चे इसे खाने से कतराते हैं। हालांकि, तोरई की एक ऐसी चटपटी और स्वादिष्ट रेसिपी है, जो बच्चों को पसंद आ सकती है।

आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि तोरई में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो पाचन को बेहतर करने से लेकर शरीर में पानी की कमी को पूरा करने और कई अन्य स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में मदद करते हैं।

चटपटी तोरई की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

3-4 मध्यम आकार की तोरई

1 बड़ा प्याज (बारीक कटा हुआ)

2 टमाटर (बारीक कटे हुए)

2-3 लहसुन की कलियां (बारीक कटी हुई)

1 छोटा चम्मच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

1 हरी मिर्च (वैकल्पिक)

एक चुटकी हल्दी

आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर

एक चुटकी जीरा

1 चुटकी काली मिर्च पाउडर (वैकल्पिक)

स्वादानुसार नमक

1-2 बड़े चम्मच तेल या घी

1 छोटा चम्मच मक्खन (वैकल्पिक)

1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ चीज (वैकल्पिक)

बारीक कटा हरा धनिया

चटपटी तोरई की सब्जी बनाने की विधि

सबसे पहले तोरई को अच्छी तरह धोकर हल्का छील लें। अब इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। एक कड़ाही में तेल या घी गर्म करें। इसमें जीरा डालकर चटकने दें। इसके बाद प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अब अदरक और लहसुन डालकर 1 मिनट तक भून लें।

इसके बाद टमाटर डालकर उन्हें नरम होने तक पकाएं। इसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब कटी हुई तोरई डालकर मसालों में अच्छी तरह मिला दें और फिर ढककर धीमी आंच पर 10-12 मिनट तक पकने दें। बीच-बीच में चलाते रहें। चाहें तो जरूरत पड़ने पर 2-3 बड़े चम्मच पानी डाल सकते हैं।

तोरई पकने के बाद इसमें एक छोटा चम्मच मक्खन मिला दें। गैस बंद करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ चीज भी डाल सकते हैं। इससे सब्जी का स्वाद और बेहतर हो जाता है, जिसके चलते बच्चों को अधिक पसंद आ सकती है। अंत में ऊपर से हरा धनिया डालकर गरमागरम रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ परोस दें।

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