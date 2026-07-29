सावन के महीने में शिव भक्त शिवालयों में जाकर पूजा-पाठ करते हैं और शिवलिंग पर जल व दूध अर्पित करते हैं। इसके साथ ही कई लोग इस मौके पर महादेव के प्रसिद्ध मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। महादेव के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक तुंगनाथ मंदिर भी है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चोपता के पास समुद्र तल से लगभग 3,680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान शिव का मंदिर माना जाता है।

तुंगनाथ भगवान शिव के पंच केदारों में तीसरा केदार माना जाता है, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे। पांडवों से मिलने से बचने के लिए भगवान शिव बैल (नंदी) का रूप धारण कर पृथ्वी में समा गए। मान्यता है कि उनके शरीर के अलग-अलग अंग पांच स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा गया। तुंगनाथ में महादेव की भुजाएं (बाहें) प्रकट हुई थीं।

तुंगनाथ मंदिर से नंदा देवी, केदार डोम, चौखंबा और नीलकंठ जैसी हिमालयी चोटियों का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। यहां तक पहुंचने के लिए 3.5 से 4 किलोमीटर का ट्रेकिंग करनी पड़ती है। इस दौरान घने जंगल, घास के मैदान और पहाड़ों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। तुंगनाथ के आसपास कई और जगहें हैं जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं।

1- चोपता

तुंगनाथ ट्रेक की शुरुआत चोपता से होती है। इसकी खूबसूरती के चलते इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। यहां कैंपिंग के साथ बर्ड वॉचिंग और प्राकृतिक शानदार नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं।

2- चंद्रशिला शिखर

तुंगनाथ से आगे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला शिखर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां तक ट्रेक करके पहुंचना होता है। इस दौरान रास्ते में आपको खूबसूरत पहाड़ और हरियाली देखने को मिलती है। यहां से चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल और केदारनाथ चोटियों का नजारा देख सकते हैं। सूर्योदय के समय यह जगह और भी खूबसूरत हो जाती है।

3- देवरिया ताल

चोपता से कुछ ही दूरी पर स्थित देवरिया ताल एक खूबसूरत झील है जो अपने शांत वातावरण के लिए मशहूर है। इस झील के शांत जल में चौखंबा पर्वत का खूबसूरत प्रतिबिंब दिखाई देता है। देवरिया ताल छोटी ट्रेकिंग के साथ फोटोग्राफी के लिए भी बेहतरीन जगह बताई जाती है।

4- मध्यमहेश्वर

अगर तुंगनाथ घूमने जा रहे हैं तो भगवान शिव के पंच केदारों में शामिल मध्यमहेश्वर भी जा सकते हैं। यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व का अनूठा संगम है। यहां ऊंचे-ऊंचे पहाड़, हरे-भरे जंगल और घास के मैदान का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है।

5- रोहिणी बुग्याल

चोपता के पास स्थित रोहिणी बुग्याल भी घूमने जा सकते हैं। यह एक खूबसूरत घास का मैदान है, जहां की सुंदरता देखते बनती है।

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