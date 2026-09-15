Tulsi Planter Designs: घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं होता बल्कि यह घर की सुंदरता और शोभा भी बढ़ाता है। अक्सर हम इसे सामान्य गमले में लगा देते हैं। जिसकी वजह से यह सामान्य पौधे की तरह ही नजर आता है। इसे अलग और खास दिखाने के लिए आप पौधे के लिए खूबसूरत और आकर्षक स्टैंड ले सकते हैं। जिसे आंगन, बालकनी या छत पर रख सकते हैं। इससे तुलसी का पौधा खूबसूरत लगेगा और घर की सुंदरता में भी चार चांद लग सकते हैं। अगर आप तुलसी के लिए स्टैंड तलाश रहे हैं, तो यहां दिए गए डिजाइन से आइडिया ले सकते हैं।

पत्थरों पर नक्काशी वाले तुलसी स्टैंड

तुलसी के पौधे और घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए पत्थर पर नक्काशी वाले स्टैंड डिजाइन को चुन सकते हैं। इस तरह के स्टैंड दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। इन्हें आप आंगन, बालकनी या छत पर आसानी से रख सकते हैं। अगर आपके घर में काफी जगह है, तो बड़े डिजाइन वाले स्टैंड का चुनाव कर सकते हैं।

मार्बल तुलसी स्टैंड

खूबसूरत और स्टाइलिश डिजाइन वाले तुलसी स्टैंड के लिए मार्बल के इन डिजाइन से आइडिया ले सकते हैं। आंगन में इस तरह के डिजाइन वाले स्टैंड घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। मार्बल में कई तरह के डिजाइन मिलते हैं, जिसके ऊपर रंग-बिरंगी कारीगरी की जाती है। इसका डिजाइन आप अपने घर के इंटीरियर के अनुसार चुन सकते हैं।

लकड़ी का तुलसी स्टैंड

आजकल बाजार में तरह-तरह के डिजाइन वाले तुलसी के पौधे रखने के लिए स्टैंड मिल जाते हैं। मार्बल या पत्थर वाले स्टैंड से हटकर ट्रेडिशनल और हटकर तुलसी स्टैंड तलाश रहे हैं, तो लकड़ी के डिजाइन वाले स्टैंड ले सकते हैं। यह दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं और घर के इंटीरियर के साथ भी आसानी से मैच कर सकते हैं। इसे आप बालकनी या घर के बाहर रख सकते हैं। घर के साइज के अनुसार इसका डिजाइन चुनें।

सिरेमिक तुलसी स्टैंड

शहरों में रहने वाले लोगों के घर की बालकनी या छत पर ज्यादा जगह नहीं होती है। ऐसे में आप सिरेमिक के छोटे और सुंदर तुलसी स्टैंड ले सकते हैं। गोल, चौकोर या आयताकार तुलसी स्टैंड दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आप सफेद रंग के सिरेमिक स्टैंड ले रहे हैं, तो इसे समय-समय पर साफ करते हैं। इसे बालकनी या आंगन में रख सकते हैं।

स्टील तुलसी स्टैंड

तुलसी के पौधे को हमेशा ऐसी जगह पर रखना पसंद किया जाता है, जहां पर साफ-सफाई और धूप आती रहे। छोटे घरों में तुलसी के पौधे बालकनी या छत पर रखे जाते हैं। ऐसे में आप इन्हें जमीन पर रखने की बजाय स्टील के ऊंचे स्टैंड ले सकते हैं। जिसके ऊपर गमला रखा जा सकता है। इससे तुलसी सुरक्षित रह सकती है और उसे पर्याप्त धूप भी मिल सकती है। इस तरह के स्टैंड के नीचे आप साफ-सफाई भी आसानी से कर सकते हैं।