हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। ज्यादातर भारतीय घरों में देखने को मिल जाता है। लोग इसकी पूजा करते हैं। यह अपने धार्मिक महत्व के साथ-साथ अपने औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती है। बारिश के मौसम में नमी बढ़ने की वजह से कई बार इस पर कीटों का हमला होने लगता है। इससे पत्तियां कटने, मुड़ने या पीली पड़ने लगती हैं। ऐसे में समय रहते सही देखभाल और प्राकृतिक उपाय अपनाकर पौधे को स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर आपकी तुलसी के पत्तों में छोटे-छोटे छेद दिखाई देने लगे हैं, पत्तियां मुड़ रही हैं या नई कोपलें खराब हो रही हैं, तो आप यहां बताए तरीके से घर पर नीम का स्प्रे बना सकेत हैं।

पहले जानें तुलसी पर कौन-कौन से कीड़े लग सकते हैं?

एफिड्स

यह छोटे हरे, काले, पीले या भूरे कीट होते हैं। एफिड्स (Aphids) नई पत्तियों और कोमल तनों पर झुंड में दिखाई देते हैं। इसे लगने से नई पत्तियां मुड़ सकती हैं। पौधे की ग्रोथ रूक सकती है।

व्हाइटफ्लाई

यह बहुत छोटे सफेद उड़ने वाले कीट होते हैं। व्हाइटफ्लाई (Whiteflies) पत्ती हिलाने पर उड़ते नजर आते हैं। यह रस चूसते हैं। इससे पत्तियां पीली पड़ सकती हैं।

मेलीबग

इसकी पहचान यह है कि यह दिखने में रूई जैसे सफेद गुच्छों की तरह दिखते हैं। इसके तने और पत्तियों का रस चूसते हैं। ऐसा होने से पौधा कमजोर हो सकता है।

तुलसी पर कीड़ें क्यों लग जाते हैं?

पौधे की जड़ों में बहुत ज्यादा नमी। पौधे के आसपास हवा का कम आना-जाना। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन वाली खाद। सूखी या बीमार पत्तियां समय पर न हटाना। संक्रमित पौधे का पास में होना।

क्या नेचुरल स्प्रे मदद कर सकता है?

अगर संक्रमण शुरुआती स्तर पर है, तो कुछ प्राकृतिक स्प्रे कीटों की संख्या कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि बहुत अधिक संक्रमण होने पर केवल घरेलू उपाय पर्याप्त नहीं हो सकते।

नीम के तेल का स्प्रे बनाने का तरीका

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 लीटर पानी

5 मिली शुद्ध नीम का तेल

2–3 बूंद हल्का लिक्विड साबुन

नोट करें बनाने का तरीका

सबसे पहले पानी में साबुन मिलाएं। फिर नीम का तेल डालें। इसके बाद अच्छी तरह हिलाकर मिश्रण तैयार करें। फिर तैयार घोल को जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करें।

अब जानें कैसे छिड़कें?

सुबह जल्दी या शाम को स्प्रे करें। पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ छिड़काव करें। तेज धूप में स्प्रे न करें, क्योंकि इससे पत्तियां झुलस सकती हैं। जरूरत हो तो 7–10 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

सिर्फ स्प्रे काफी नहीं

बेहतर परिणाम के लिए आप कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा खराब पत्तियां हटा दें। गमले के आसपास खरपतवार साफ रखें। पौधे को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप और हवा मिल सके। रोज 1–2 मिनट पत्तियों की जांच करें ताकि कीट शुरुआत में ही पकड़ में आ जाएं।