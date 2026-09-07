बाजार से सब्जियां और फल लाने के बाद उन्हें सिर्फ साफ पानी से धोना ही काफी नहीं होता। कई बार सब्जियों और फलों में कीड़े ऐसी जगह छिपे होते हैं, जहां से उन्हें आसानी से निकालना मुश्किल हो जाता है। पानी से धूल, मिट्टी तो साफ हो जाती है, लेकिन कई बार हानिकारक बैक्टीरिया और खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशकों को हटाना इतना आसान नहीं होता। ऐसे में सब्जी को धोने का सही तरीका पता होना जरूरी है। बॉलीवुड अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने सब्जियों को धोने का एक आसान तरीका बताया है। आइए जानते हैं किस तरह सब्जियों को धोना चाहिए।

ट्विंकल खन्ना का कहना है कि सब्जी मंडी से लाई गई साधारण सी दिखने वाली लौकी भी आपको तब चिंता में डाल सकती है, जब आप सोचने लगें कि उसके साथ घर में क्या-क्या आ गया है। ट्वीक इंडिया के स्पेस लिफ्ट के एक एपिसोड में ट्विंकल खन्ना ने सब्जियों और फलों को धोने का अपना आसान तरीका बताया, जिससे बैक्टीरिया के संक्रमण और पेट की समस्या के जोखिम को कम किया जा सकता है।

ट्विंकल खन्ना सब्जियों और फलों को कैसे धोती हैं (Photo Source: Magnific)

सब्जियों और फलों को धोने का आसान तरीका

ट्विंकल खन्ना सब्जियों और फलों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा, सिरका और पानी का इस्तेमाल करती हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए उन्होंने बताया कि, “बेकिंग सोडा सिर्फ केक बनाने के काम नहीं आता। मैं इसका घोल बनाकर फलों और सब्जियों से कीटनाशकों को हटाने की कोशिश करती हूं। फलों और सब्जियों को बेकिंग सोडा, सिरका और पानी के इस घोल में 5 से 10 मिनट तक रखें। फिर हाथों से हल्के से रगड़कर साफ करें। इसके बाद उन्हें अच्छी तरह पानी से धोकर सुखा लें।”

किस संक्रमण का रहता है खतरा

इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने बेंगलुरु के एस्टर व्हाइटफील्ड अस्पताल की संक्रामक रोग विशेषज्ञ और कंसल्टेंट डॉ. ऐश्वर्या आर. से बात की तो उन्होंने बताया कि सब्जियों और ताजे फलों को अच्छी तरह न धोने से साइक्लोस्पोरा जैसे परजीवि से संक्रमण हो सकता है। इससे मतली, उल्टी और पानी जैसे दस्त की समस्या हो सकती है। कई बार दस्त होने से शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। इसलिए ताजे फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोना बेहद जरूरी है।

क्या बेकिंग सोडा और सिरका काम करते हैं

कुछ सब्जियों को सिरके या बेकिंग सोडा के घोल में भिगोने से उन पर मौजूद कीटनाशकों को कम करने में मदद मिल सकती है। डॉ. ऐश्वर्या आर. के अनुसार, अगर संभव हो तो फलों और सब्जियों को छीलकर खाना चाहिए, क्योंकि उनकी बाहरी परत पर कीटनाशकों की मात्रा अधिक हो सकती है। इसके अलावा, मोटे छिलके वाले फलों और सब्जियों से गंदगी और कीटनाशक हटाने के लिए सब्जियां साफ करने वाले ब्रश का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

बेकिंग सोडा से साफ करने का तरीका (Photo Source: Magnific)

साफ रखने के लिए किन बातों का रखें ध्यान

खाने से पहले फलों और सब्जियों को साफ बहते पानी के नीचे अच्छी तरह धोएं।

खाना बनाने या खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोएं।

जल्दी खराब होने वाली चीजों को खरीदने के बाद तुरंत फ्रिज में रखें।

खाने-पीने की चीजों से जुड़ी किसी भी रिकॉल या स्वास्थ्य संबंधी सरकारी चेतावनी की जानकारी रखें।

अगर किसी खास खाद्य पदार्थ को संक्रमण फैलने की वजह बताया गया है, तो उसे खाने से बचना चाहिए।

सब्जियां स्टोर करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए

KIMS अस्पताल, ठाणे की चीफ डायटीशियन डॉ. अमरीन शेख बताती हैं कि लोग अक्सर सभी सब्जियों को बिना उसकी जरूरत समझे एक साथ रख देते हैं। इसके अलावा, फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भर देना भी एक आम गलती है। फ्रिज में बहुत ज्यादा सामान रखने से हवा का सही तरीके से आवागमन नहीं हो पाता, जिससे सब्जियों की ताजगी प्रभावित हो सकती है। लोग अक्सर खराब या सड़ी हुई सब्जियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक खराब सब्जी पास में रखी दूसरी सब्जियों को भी प्रभावित कर सकती है।

डॉ. अमरीन के अनुसार, सब्जियों को ऐसी चीजों की तरह समझना चाहिए जो ताजा होती हैं, न कि ऐसी चीजों की तरह जिन्हें लंबे समय तक शेल्फ पर रखा जा सकता है। कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर, जैसे सब्जियों से अतिरिक्त नमी हटाना, उन्हें सही तरीके से स्टोर करना और समय पर इस्तेमाल करना, उनकी गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इससे खाने की भी बर्बादी कम होगी और खाद्य सुरक्षा भी बेहतर रहती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा विशेषज्ञों से की गई बातचीत पर आधारित है। किसी भी तरह की दिनचर्या शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

यह भी पढ़ें

आई ड्रॉप की बोतल खोलने के बाद कब तक कर सकते हैं इस्तेमाल? जानें एक्सपर्ट की राय

