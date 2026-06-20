Soyabean Kofta Curry Recipe: गर्मियों में अक्सर हमारे पास सब्जी बनाने के कम ही ऑप्शन होते हैं। तोरई, लौकी, भिंडी, कद्दू या दाल इस दौरान खूब बनाई जाती है जिसे खाकर बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बोर हो जाते हैं। ऐसे में आप बोरिंग सब्जी से हटकर घर पर हेल्दी और टेस्टी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए सोयाबीन कोफ्ता करी एक अच्छा ऑप्शन होगी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।

सोयाबीन शरीर के लिए प्रोटीन, फाइबर और कई पोषक तत्वों का अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर आप इसे डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आइए, जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में।

सोयाबीन कोफ्ते के लिए जरूरी सामग्री

दरदरे पिसे सोया चंक्स – 1 कप

पानी – एक बाउल

उबले आलू -2

नमक – 1/2 चम्मच

धनिया पाउडर – 1/2 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1/4 चम्मच

हरी मिर्च बारीक कटी हुई – 1

हल्दी पाउडर – 1/4 चम्मच

हरा धनिया – आधी कटोरी

बेसन- 2 चम्मच

तेल – तलने के लिए

ग्रेवी के लिए सामग्री

तेल – 1 चम्मच

जीरा – 1 छोटा चम्मच

तेज पत्ता – 1

दालचीनी के टुकड़े – थोड़ा सा

लौंग – 3-4

काली मिर्च – 1 छोटी चम्मच

टमाटर का पेस्ट – 1 कप

अदरक – 1 चम्मच बारीक कटा

क्रीम – जरूरत के अनुसार

नमक – स्वादानुसार

बनाने की विधि

सबसे पहले सोया चंक्स या सोयाबीन को उबलते हुए पानी में करीब 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। जब सोया फूल जाए तो उसे कद्दूकस कर लें या दरदरा पीस लें। अब इसमें आलू, नमक, मसाले, हरी मिर्च, हरा धनिया और बेसन डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोल कोफ्ते बनाएं और तेल में सुनहरा होने तक तल लें।

ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालें। पकने के बाद इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर मसालों को अच्छे से भूनें।

दूसरी तरफ एक पैन में घी डालकर बेसन को सुनहरा होने तक भूनें। जब बेसन भन जाए तो इसे ग्रेवी में मिक्स कर दें। अब पानी डालकर ग्रेवी को कुछ देर तक उबलने दें। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाए तो उसमें तैयार किए हुए कोफ्तों को डाल दें और करीब 3 से 4 मिनट तक पकने दें। इसमें आप ऊपर से क्रीम और हरा धनिया मिलाएं। इस तरह गर्मागर्म सोयाबीन कोफ्ता करी तैयार हो जाएगी।