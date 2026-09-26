Raw Banana Paratha Recipe: सुबह का नाश्ता हो या शाम को डिनर में कुछ अलग खाना हो, अक्सर घरों में आलू, गोभी या पनीर के पराठे बनाए जाते हैं। लेकिन हर बार एक ही तरह के पराठे खाना बोरिंग हो सकता है। ऐसे में बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी कुछ अलग खाने की डिमांड करते हैं। अगर आप कुछ अलग और हटके बनाना चाहती हैं, तो इस बार अलग तरह से पराठा बनाकर ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए आपको कच्चे केले की जरूरत होगी। इसका इस्तेमाल करके स्वादिष्ट और चटपटा पराठा बनाया जा सकता है।

केला कच्चा हो या पका हुआ यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कच्चे केले की सब्जी घरों में अक्सर बनाई जाती है या फिर इसकी चिप्स भी काफी पसंद की जाती है। लेकिन इसके पराठे का जायका और भी बेहतरीन होता है। इसे आम पराठे की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन इसमें अमचूर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद चटपटा हो जाता है।

सामग्री

गेहूं का आटा: 200 ग्राम

कच्चे केले: चार-पांच

हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

अदरक: एक इंच

हरी मिर्च: तीन-चार

लहसुन: छह-सात कलियां

अमचूर: एक चम्मच

अजवाइन: एक चम्मच

कसूरी मेथी: एक चम्मच

नमक: स्वादानुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले एक थाली में गेहूं का आटा लें और उसमें हल्का सा नमक, अजवाइन तथा तेल डाल कर अच्छी तरह मिला लें। फिर इसे गुनगुने पानी के साथ गूंथे और कुछ देर तक ढक कर रख दें। इस बीच, कच्चे केले को धोकर उसे प्रेशर कुकर में नरम होने तक उबालें। ठंडा होने पर इसके छिलके निकाल दें और अंदर वाले हिस्से को हाथ से अच्छी तरह मसल दें, ताकि इसमें कोई टुकड़ा न रहे। फिर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हरी मिर्च, अमचूर पाउडर, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें।

इसके बाद गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। अब एक लोई को बेलन की मदद से चपटा कर लें और उस पर कच्चे केले के मिश्रण को चारों ओर बिखेर दें। फिर दूसरी लोई को चपटा करें और उसे ऊपर रखकर बेलन की मदद से धीरे-धीरे दबाते हुए चपटा करें। कोशिश करें कि दोनों चपातियों के किनारों को बेलन से दबाकर आपस में चिपका दें। इसे गरम तवे पर सेंकें और जब एक तरफ से सिंक जाएं, तो उसे पलटकर ऊपर से देसी घी या मक्खन का लेप लगाएं, दूसरी तरफ भी ऐसे ही देसी घी लगाएं। इस तरह सभी पराठे तैयार करें। इन्हें दही, रायता या चटनी के साथ गरमागरम परोसें।