Patta Gobi Sabji Recipe: सर्दियों के दौरान मंडी में ताजी और हरी-हरी पत्ता गोभी की सब्जी खूब बिकती है। इसे चाउमीन, मंजूरियन, सलाद, सूप, नूडल्स और सब्जी बनाकर खाया जाता है। आमतौर पर इस सब्जी को किसी न किसी अन्य हरी सब्जी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। जैसे मिक्स वेज और पत्ता गोभी आलू। लेकिन हर बार इसे एक ही तरीके से बनाना बोरिंग हो सकता है। इसलिए इसे बनाने के अलग-अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं। इससे खाने का स्वाद बदल सकता है। दरअसल आज हम आपको ऐसी रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको पत्ता गोभी के साथ अन्य सब्जियों की जरूरत नहीं होगी। इसे आप मसालों और टमाटर की मदद से आसानी से बना सकते हैं।

अगर पत्ता गोभी के साथ संयोजन के लिए घर पर कोई दूसरी हरी सब्जी न हो, तो टमाटर भी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। टमाटर से इसमें हल्का खट्टापन आता है और विभिन्न मसालों के मिश्रण से इसका जायका चटपटा हो जाता है। इसे बनाना आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है। अगर आप इसे अलग तरीके से बनाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं।

सामग्री

पत्ता गोभी: 250 ग्राम

टमाटर: चार-पांच

लहसुन: तीन-चार कलियां

अदरक: एक इंच

जीरा: एक चम्मच

हरी मिर्च: दो

हल्दी: आधा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: एक चम्मच

हींग: एक चुटकी

कसूरी मेथी: आधा चम्मच

हरा धनिया: तीन-चार चम्मच

नमक: स्वादानुसार

बनाने की विधि

पत्ता गोभी और टमाटर को अच्छी तरह धोने के बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। इन्हें अलग-अलग बर्तन में रख दें। इसके बाद अदरक और लहसुन को छीलकर उसका पेस्ट बनाएं। फिर एक कड़ाही में तेल गरम करके उसमें जीरा भूनें और उसके बाद कटा हुआ प्याज तथा हरी मिर्च डालें। प्याज के हल्का सुनहरा होते ही उसमें कटी हुई पत्ता गोभी डालकर एक से दो मिनट तक चम्मच से चलाते हुए भूनें। फिर इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हींग मिलाएं। इसके बाद कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा नमक डालकर इसे दो-तीन मिनट तक पकाएं। जब टमाटर थोड़ा नरम हो जाए, तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसे धीमी आंच पर हल्का भूनने के बाद इसमें चार-पांच चम्मच मलाई मिलाएं और ढक्कन रखकर पांच-छह मिनट तक पकाएं।

ध्यान रहे कि इस दौरान सब्जी को बीच-बीच में चम्मच से चलाते रहें, ताकि वह कड़ाही के तले से न चिपके। अंत में इसमें कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और गैस की आंच बंद कर दें। अब पत्ता गोभी-टमाटर की चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। इसे चपाती, ब्रेड या नान के साथ परोसा जा सकता है।