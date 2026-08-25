डिनर हो या कोई खास मौका जब भी बच्चे या बड़े कुछ स्पेशल खाने की डिमांड करते हैं, तो हमारे मन में अक्सर पनीर या छोले बनाने का ख्याल आता है। हालांकि हर बार एक ही तरह की सब्जी खाकर बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बोर हो जाते हैं। ऐसे में आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो स्वाद में स्पेशल और यूनिक हो। हम आपको ऐसी ही रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होगी। कम समय में आप आसानी से घर पर मटर मसाला रेसिपी बना सकते हैं।

इस डिश को उत्तर भारत के कई हिस्सों में काफी पसंद किया जाता है। इसकी मलाईदार तरी में सूखे मेवे और मसालों का मिश्रण स्वाद को लाजवाब बना देता है। इसे बनाना आसान है और यह बच्चों से लेकर बुजर्गों तक अमूमन सभी को पसंद आता है। आइए जानते हैं घर पर किस तरह मटर मसाला बना सकते हैं।

जरूरी सामग्री

मटर: 200-250 ग्राम

प्याज: एक

लहसुन: चार-पांच कलियां

अदरक: एक इंच

जीरा: एक चम्मच

हरी मिर्च: दो-तीन

टमाटर: तीन

धनिया पाउडर: आधा चम्मच

गरम मसाला: आधा चम्मच

काजू-पिस्ता का पेस्ट: दो चम्मच

क्रीम: दो-तीन चम्मच

नमक: स्वादानुसार

मटर मसाला बनाने का तरीका

सबसे पहले हरे मटर को धोकर उसमें से पानी को पूरी तरह निकाल दें। अदरक और लहसुन को पीस कर पेस्ट बनाएं। इसी तरह टमाटर तथा काजू-पिस्ता का भी अलग-अलग पेस्ट तैयार कर लें। अब एक कड़ाही में सरसों तेल गरम करें और उसमें जीरा, मेथी दाना, लाल सूखी मिर्च तथा धनिया बीज भूनें। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालें। इसे प्याज के हल्का सुनहरा रंग आने तक भूनें। फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें मिलाएं। इसे तब तक पकाएं, जब तक कि यह लाल भूरा न हो जाए। फिर इसमें काजू-पिस्ता का पेस्ट मिलाएं और हल्का सा भूनने के बाद टमाटर का पेस्ट डालें। अब हल्दी पाउडर के साथ थोड़ा सा पानी मिलाएं। इसे ढक्कन लगाकर तीन-चार मिनट तक पकाएं। अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें, जो तीखेपन के साथ मसाले को रंगत भी देता है। साथ ही गरम मसाला पाउडर भी डालें और अच्छी तरह मिलाकर धीमी आंच पर एक-दो मिनट तक पकाएं। इसके बाद हरे मटर इसमें डाल दें तथा नमक और आवश्यकतानुसार गरम पानी मिलाएं। इसे ढककर मध्यम आंच पर बारह-पंद्रह मिनट तक पकाएं। फिर इसमें दो-तीन चम्मच क्रीम और कसूरी मेथी डालें। अंत में बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाएं और चावल या चपाती के साथ गरमागरम परोसें।