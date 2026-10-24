जब भी हम शादी, भंडारा या खास अवसरों पर किसी के यहां खाना खाने जाते हैं, तो हलवाई की सब्जी की खूब तारीफ होती है। खासतौर पर आलू, कद्दू और आलू गोभी की सब्जी ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। लेकिन जब भी हम इन सब्जियों को घर पर बनाने जाते हैं, तो इनका स्वाद साधारण ही लगता है। कितने भी मसाले या सामग्री डाल दें लेकिन हलवाई जैसा स्वाद कहीं न कहीं रह जाता है। क्या आपने सोचा है कि आलू गोभी की सब्जी जब हलवाई बनाता है, तो उसका स्वाद इतना अलग कैसे होता है? दरअसल हलवाई भी वही मसाले और चीजें इस्तेमाल करता है, जो घरों में रोजाना डलती हैं। लेकिन कुछ छोटी-मोटी तरकीबें और बनाने के तरीके में अंतर ही सब्जी का स्वाद बढ़ा सकता है।

सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और ऐसे में गोभी और आलू की सब्जी घरों में खूब बनती है। अगर आप हलवाई जैसी आलू गोभी की सब्जी बनाना चाहती हैं, तो यहां बताई गई रेसिपी को फॉलो कर सकती हैं। इसकी मदद से आलू गोभी को स्वादिष्ट और चटपटा बनाया जा सकता है।

सामग्री

आलू- 4

गोभी- 1 किलो

प्याज- 2

टमाटर- 4

लहसुन- 9-10

हरी मिर्च- 2

अदरक- 1 इंच

मसाले

धनिया पाउडर- 1.5 चम्मच

जीरा पाउडर (भुना हुआ)- 1/2 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- 1/2 चम्मच

हल्दी पाउडर- 1/4 चम्मच

किचन किंग मसाला- 1 चम्मच

चाट मसाला- 1/2 चम्मच

गरम मसाला- 1/2 चम्मच

कसूरी मेथी- 1 चम्मच

अमचूर पाउडर- 1/2 चम्मच

नमक- स्वादानुसार

ग्रेवी के लिए सामग्री

तेल- 1 चम्मच

जीरा- 1 चम्मच

हींग- चुटकी भर

साबुत धनिया- 1 चम्मच

पानी

हरी मिर्च

हरे धनिया

बनाने का तरीका

सबसे पहले आलू को अच्छी तरह धोकर छील लें और इन्हें मोटा-मोटा काट लें। इसी तरह गोभी को भी साफ करके बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें। प्याज को भी लंबा-लंबा काट लें। अब गैस पर कड़ाही रखें और इसमें तेल डालें। इस दौरान आंच को तेज रखें। अब आलू को डालकर पकाएं। इन्हें लगभग 90 प्रतिशत तक पकाएं और फिर निकाल लें। इसी तरह गोभी को भी गरम तेल में पकाएं। जब गोभी का डंठल पक जाए, तो उसे निकाल लें। आलू और गोभी को पहले फ्राई करने से सब्जी जल्दी बन जाती है और स्वाद भी बेहतर आता है।

अब तेल में प्याज डालकर पकाएं। जब प्याज का रंग हल्का भूरा होने लगे तो आंच को मीडियम कर दें। इन्हें भी प्लेट में निकाल लें। अब मसाला तैयार करने के लिए एक प्लेट में धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, किचन किंग मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला, कसूरी मेथी, अमचूर पाउडर और नमक को मिक्स कर लें। इस मसाले को परात में अच्छी तरह फैला दें और फिर ऊपर से आलू और गोभी डालें। इनके ऊपर भी इस मसाले को अच्छी तरह डालें। जब आप गरम-गरम आलू-गोभी पर मसाला डालें तो यह अच्छी तरह चिपक जाएगा। यही मसाला सब्जी का स्वाद बेहतर कर सकता है।

अब मिक्सी में लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और टमाटर का बारीक पेस्ट बना लें। अब कड़ाही में तेल डालें और इसमें जीरा, हींग, धनिया के दाने (कूटकर डालें) और टमाटर का पेस्ट डालें। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस मसाले को लगभग 5 मिनट तक ढककर पकने दें। बीच-बीच में इसे चलाते रहें। जब टमाटर भुन जाए, तो इसमें भुनी हुई प्याज डालें। इसमें धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर और किचन किंग मसाला डालें। अब इसमें हल्का पानी डालें और मसाला भून लें। अब सभी आलू-गोभी को डाल दें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में गरम मसाला और कसूरी मेथी को डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं। इसे सजाने के लिए हरी मिर्च, अदरक के लच्छे और हरा धनिया डालें। इसे गरम-गरम रोटी, पूरी या नान के साथ सर्व करें।