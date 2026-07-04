अगर सुबह एक्सरसाइज के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता, तो सिर्फ 10 मिनट का योग फ्लो भी आपके शरीर और दिमाग को एक्टिव करने के लिए काफी हो सकता है। यह छोटा-सा रूटीन शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने, मांसपेशियों को स्ट्रेच करने और पूरे दिन ऊर्जा महसूस कराने में मदद कर सकता है।

क्यों फायदेमंद है 10 मिनट का योग?

कई लोगों को लगता है कि फिट रहने के लिए घंटों वर्कआउट करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह 10 मिनट का योग शरीर को सुस्ती से बाहर निकालता है, नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है और लंबे समय तक बैठने से होने वाली जकड़न को कम करने में मदद करता है।

अगर इसे रोजाना किया जाए, तो धीरे-धीरे शरीर की लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी), सहनशक्ति (एंड्यूरेंस) और एनर्जी लेवल बेहतर हो सकते हैं। लंबे समय से योग न करने वाले लोग भी इस छोटे रूटीन से शुरुआत कर सकते हैं।

फिटनेस एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

फिटनेस एक्सपर्ट सिंह के अनुसार, 10 मिनट का योग या छोटा वर्कआउट लंबे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन की जगह नहीं ले सकता। हालांकि, यह लीन मसल्स बनाए रखने, रोजाना कैलोरी बर्न बढ़ाने और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करने में मददगार हो सकता है। नियमित रूप से थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करने से आगे चलकर लंबे और चुनौतीपूर्ण वर्कआउट करना भी आसान हो जाता है।

घर पर करें 10 मिनट का आसान मॉर्निंग योग फ्लो

सुबह की शुरुआत अगर योग से हो, तो पूरा दिन बेहतर और ऊर्जावान महसूस हो सकता है। (Gemini Generated Image)

डाउनवर्ड फेसिंग डॉग

योग की शुरुआत डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से करें। यह पूरे शरीर को स्ट्रेच करने और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है।

थ्री-लेग्ड डॉग

अब एक पैर को ऊपर उठाकर थ्री-लेग्ड डॉग करें। इसके बाद रिवॉल्व्ड लो लंज में जाएं।

रिवॉल्व्ड लो लंज

इस मुद्रा में दोनों तरफ 30-30 सेकंड रुकें। इससे पैरों, कूल्हों और रीढ़ की अच्छी स्ट्रेचिंग होती है।

लो लंज या हाफ स्प्लिट

दोनों तरफ 30 सेकंड तक इस मुद्रा में रहें। यह हैमस्ट्रिंग और हिप्स को खोलने में मदद करती है।

लिजर्ड पोज

लिजर्ड पोज में आते हुए कूल्हों को हल्का-हल्का दाएं-बाएं मूव करें। दोनों तरफ 30 सेकंड तक रुकें।

स्कंदासन

अब स्कंदासन करें और दोनों तरफ 30-30 सेकंड तक होल्ड करें। इससे पैरों की ताकत और लचीलापन बढ़ता है।

ट्विस्टेड वाइड-लेग्ड फॉरवर्ड फोल्ड

इस मुद्रा में दोनों तरफ 30 सेकंड तक रहें। यह रीढ़ और कमर को स्ट्रेच करने में मदद करती है।

वाइड-लेग्ड फॉरवर्ड फोल्ड

अंत में 30 सेकंड तक वाइड-लेग्ड फॉरवर्ड फोल्ड करें। इसके बाद स्ट्रैडल और फॉलन ट्रायंगल पोज से होते हुए वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आकर योग फ्लो पूरा करें।

नियमित अभ्यास क्यों है जरूरी?

योग में सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी अवधि नहीं, बल्कि नियमितता है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट का आसान रूटीन अपनाना लंबे समय तक फिट रहने में ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। छोटे-छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयास समय के साथ बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आप सुबह की शुरुआत एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ करना चाहते हैं, तो यह 10 मिनट का योग फ्लो एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।