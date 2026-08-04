Bread Poha Recipe: सुबह के नाश्ते में अक्सर हम सैंडविच, खिचड़ी, ओट्स, पराठा, पोहा खाते रहते हैं। कई बार जल्दी-जल्दी में हम नाश्ता स्किप भी कर देते हैं क्योंकि कुछ चीजों को बनाने में समय लगता है। हालांकि सुबह का नाश्ता बहुत ही जरूरी माना जाता है। ऐसे में आप कुछ ऐसी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, जो कम सामग्री और कम समय में आसानी से तैयार की जा सके। इसके लिए पोहा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

नाश्ते में पोहा खाना कई लोगों को पसंद होता है, जो बहुत ही हल्का और स्वादिष्ट होता है। अगर आप बार-बार एक ही पोहा खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं। ऐसे में ब्रेड पोहा रेसिपी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जिसे सुबह के समय झटपट बनाया जा सकता है।

सामग्री

सफेद ब्रेड: 5-6

शिमला मिर्च: 1

राई: आधा चम्मच

कढ़ी पत्ता: 2-3 चम्मच

प्याज: 1

हरी मिर्च: 2-3

टमाटर: 2

जीरा: 1 चम्मच

अदरक: एक इंच

गरम मसाला पाउडर: आधा चम्मच

नमक: स्वादानुसार

बनाने का तरीका

नाश्ते में कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो ब्रेड पोहा एक बेहतर विकल्प है। यह झटपट तैयार हो जाता है और इसका स्वाद भी मजेदार होता है। इसमें हरी सब्जी का इस्तेमाल होता है, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शिमला मिर्च को धोकर बारीक काट लें। फिर प्याज और अदरक को काटकर उसका पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद तवे पर देसी घी डालें और ब्रेड को दोनों तरफ से सेंकें। फिर ब्रेड को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर एक तरफ रख दें।

अब एक कड़ाही में तेल गरम करें। उसमें राई और कढ़ी पत्ता डालकर हल्का सा भूनें। इसमें प्याज-अदरक का पेस्ट और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। इन सभी को लाल सुनहरा रंग आने तक भूनें। इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालें और धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर नरम होने तक पकाएं। इसके बाद हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक डालें। अब इसमें शिमला मिर्च मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। ध्यान रहे कि इसे ज्यादा न पकाएं, ताकि इसमें थोड़ा कच्चापन रह जाए। इसके बाद तवे पर सेंके गए ब्रेड के टुकड़े इसमें डाल दें। इन्हें चम्मच की मदद से धीरे-धीरे मिलाएं, ताकि ब्रेड के टुकड़े टूटे नहीं। अब कड़ाही पर ढक्कन रखकर आंच धीमी कर दें और एक-दो मिनट तक पकाएं, ताकि ब्रेड के टुकड़े मसालों को अवशोषित कर लें। अब ब्रेड पोहा बनकर तैयार है। इसमें हरा धनिया और नींबू का रस मिलाकर परोसें।