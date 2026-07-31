Eye Makeup Look for Sawan: सावन का महीना अपने साथ खुशियां और त्योहारों की रौनक लेकर आता है। इस दौरान तीज, शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन जैसे कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। भगवान शिव को समर्पित इस महीने में ज्यादातर महिलाएं ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना पसंद करती हैं। ऐसे में एथनिक लुक को और भी आकर्षक बनाने के लिए सही मेकअप का चुनाव उतना ही जरूरी होता है। खासकर आई मेकअप लुक में चार-चांद लगाने का काम करता है। अगर आप सावन में ट्रेडिशनल लुक के साथ आई मेकअप लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यहां दिए गए कुछ ट्रेंडी आई मेकअप लुक्स से आइडिया ले सकती हैं।

स्मोकी आई

सावन में बोल्ड और एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो स्मोकी आई मेकअप ट्राई कर सकती हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले पलकों पर आई प्राइमर या कंसीलर लगाएं। इसके बाद ब्राउन आईशैडो को पूरी पलकों पर लगाएं और क्रीज तक अच्छी तरह ब्लेंड करें। अब आंखों के बाहरी कोने पर डार्क ब्राउन या ब्लैक शेड लगाकर स्मज करें। आखिर में आईलाइनर और मस्कारा लगाकर लुक को कंप्लीट करें। एथनिक और इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ इस तरह का आई मेकअप लुक किया जा सकता है।

शिमरी गोल्ड

सावन में ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ शिमरी गोल्ड आई मेकअप लुक को अट्रैक्टिव बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले पलकों पर गोल्डन शिमर आईशैडो को लगाएं। इसके बाद क्रीज पर हल्का ब्राउन शेड ब्लेंड करें। इसके बाद पतला आईलाइनर और मस्कारा लगाकर आई मेकअप को कंप्लीट करें। इस आई मेकअप लुक को आप साड़ी, लहंगा या अनारकली सूट लुक के साथ ट्राई कर सकती हैं।

मेटैलिक ग्रीन

सावन में ज्यादातर महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। ऐसे में आप मेटैलिक ग्रीन आई मेकअप लुक अपना सकती हैं। इसके लिए पलकों पर मेटैलिक ग्रीन आईशैडो लगाएं और बाहरी किनारों पर डार्क ग्रीन या ब्राउन शेड को हल्के हाथों से ब्लेंड करें। अब ब्लैक आईलाइनर, काजल और मस्कारा से लुक को पूरा करें। इस आई मेकअप को आप गोल्डन, येलो और ऑफ व्हाइट कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ अपना सकती हैं।

आई मेकअप गाइड

खूबसूरत आई मेकअप के लिए सिर्फ सही आईशैडो चुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से लगाना भी जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले पलकों पर प्राइमर या हल्का कंसीलर लगाएं, ताकि आई मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा। इसके बाद अपने आउटफिट और स्किन टोन के हिसाब से आईशैडो चुनें। आंखों को ज्यादा उभरा हुआ दिखाने के लिए आईलाइनर और मस्कारा इस्तेमाल करें। आंखों को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए काजल भी लगा सकती हैं।