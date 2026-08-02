Nail Art Designs: सावन का महीना हरियाली और भक्ति के लिए ही नहीं बल्कि फैशन के लिहाज से भी खास माना जाता है। इस दौरान महिलाएं हरे रंग की साड़ियां, सूट, चूड़ियां और मेहंदी से अपना लुक पूरा करती हैं। इसके साथ अपने लुक को और आकर्षक बनाने के लिए ग्रीन नेल आर्ट भी ट्राई कर सकती हैं। नेल आर्ट डिजाइन इन दिनों काफी ट्रेंड में है। ज्यादातर महिलाएं नेल आर्ट कराना पसंद करती हैं। शादी, त्योहार, पार्टी या किसी खास मौके पर नाखूनों को सजाने के लिए नेल आर्ट करवाया जा सकता है। अगर आप भी सावन पर नेल आर्ट डिजाइन करवाना चाहती हैं, तो यहां दिए गए कुछ डिजाइनों से आइडिया ले सकती हैं।

मैट फिनिश नेल आर्ट डिजाइन

सिंपल लुक को एलिगेंट बनाना चाहती हैं, तो मैट फिनिश ग्रीन नेल आर्ट डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। इसमें डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन या सेज ग्रीन जैसे शेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैट फिनिश नाखूनों को क्लासी लुक देता है। इसे आप सिल्क साड़ी, कॉटन कुर्ती या अनारकली सूट के साथ ट्राई कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या पूजा में शामिल होना हो, यह डिजाइन हर मोके पर बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

लीफ डिजाइन नेल आर्ट

सावन और हरियाली का रिश्ता बहुत खास माना जाता है। ऐसे में लीफ डिजाइन वाला नेल आर्ट इस मौसम में स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। इसमें हल्के या गहरे रंग के बेस पर पत्तियों की बारीक डिजाइन बनाई जाती है। आप चाहें तो एक नाखून पर ही लीफ पैटर्न बनवा सकते हैं। यह डिजाइन फ्लोरल प्रिंट वाले सूट, कॉटन साड़ी और इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ खूब जचेगा।

ग्लिटर नेल आर्ट डिजाइन

अगर आप सावन के दौरान किसी पूजा, त्योहार या फंक्शन में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं, तो ग्लिटर ग्रीन नेल आर्ट डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं। इस नेल आर्ट डिजाइन को इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी ट्राई कर सकती हैं, जो खूबसूरत और क्लासिक लुक देने में मदद कर सकता है।

ओंब्रे नेल आर्ट डिजाइन

ओंब्रे नेल आर्ट डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में है, जिसमें दो या उससे ज्यादा रंगों को ब्लेंड किया जाता है। इसमें रंग एक दूसरे में घुलते हुए नजर आते हैं। ग्रीन और व्हाइट, न्यूड या ग्रीन के अलग-अलग शेड्स का ओंब्रे कॉम्बिनेशन सावन में ट्राई किया जा सकता है। यह डिजाइन मॉडर्न और एथनिक दोनों तरह के लुक के साथ मैच हो सकता है।