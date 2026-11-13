सर्दियों के समय मोटे अनाज जैसे ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की रोटी काफी फायदेमंद मानी जाती है। हालांकि इन रोटियों को बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। गेहूं के आटे की रोटियों को बनाना आसान होता है, लेकिन मोटे अनाज की रोटियां बनाना उतना ही मुश्किल। रोटियां बनाते समय कई बार ये किनारों से फट जाती हैं या टूट जाती हैं। जिसकी वजह से कई लोग इन रोटियों को बनाने से बचते हैं। हालांकि ठंड के मौसम में इन रोटियों गरम-गरम सब्जी के साथ खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।

अगर आप मक्के या बाजरे की रोटी बनाना चाहती हैं, लेकिन इनके फटने या टूटने से परेशान हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से मक्के और बाजरे की रोटी को बना सकती हैं।

आटा गूंथने का तरीका

मक्का या बाजरे का आटा गेहूं की तुलना में मोटा होता है। ऐसे में इसे सही तरीके से गूंथना बहुत जरूरी है। अगर आपने आटा सही से नहीं गूंथा होगा, तो रोटियां नहीं बनेंगी। इससे रोटी किनारों या बीच से बार-बार टूटने लगती है। सबसे पहले जिस मोटे अनाज के आटे की आप रोटी बनाना चाहती हैं, उसे छान लें। अब इसे पानी की मदद से धीरे-धीरे गूंथ लें। आटे को नरम रखें जिससे रोटियों को बढ़ाने में आसानी होती है। अगर आटा सख्त होगा तो रोटियां ज्यादा अच्छी नहीं बन पाएंगी।

गेहूं का आटा मिलाएं

अगर आप पहली बार मक्के या बाजरे की रोटी बनाने जा रही हैं, तो ऐसे में गेहूं का आटा इसमें मिक्स कर लें। ध्यान रखें कि मक्के या बाजरे के आटे की तुलना में यह कम होना चाहिए। इसके बाद आप आटे को अच्छी तरह गूंथ लें। इससे आप मक्के या बाजरे की रोटी को चकला-बेलन की मदद से गोल-गोल बना सकती हैं। इससे रोटी फटती या टूटती नहीं है और गोल-गोल बन सकती है। जिन लोगों को मक्के या बाजरे की रोटी बनाना नहीं आता है, उनके लिए यह तरीका कारगर साबित हो सकता है।

गोल रोटी बनाने के लिए अपनाएं ट्रिक

मक्के या बाजरे की रोटी को जब भी हम बेलने की कोशिश करते हैं, तो चकले पर आटा चिपक जाता है। इससे रोटी बनाने में काफी मुश्किल होती है। अगर गेहूं का आटा मिलाने के बाद भी आपको रोटी बनाने में समस्या आ रही है, तो इसके लिए आप आसान ट्रिक अपना सकती हैं। सबसे पहले लोई को किसी साफ पॉलीथीन के बीच में रखें। अब हाथों या बेलन की मदद से रोटी को फैलाएं। इस तरह आप रोटी आसानी से बना पाएंगी। अब पॉलीथीन का ऊपरी हिस्सा हटा दें और नीचे से पकड़ते हुए रोटी को तवे पर डाल दें। इस तरह आप मक्के या बाजरे की गोल रोटियां बना सकती हैं।

इन आसान तरीकों की मदद से बाजरे, मक्के या अन्य मोटे अनाज की रोटियों को बनाना आसान हो सकता है। अगर आप हाथ से रोटी बढ़ा रहे हैं, तो हल्का पानी लगाकर हथेलियों से इसे बढ़ाएं। इससे रोटी चारों तरफ से बराबर रहती है और मोटी नहीं बनती।