Front Hairstyle Ideas: तीज, रक्षाबंधन, सावन या किसी पारंपरिक मौके पर ज्यादातर महिलाएं साड़ी, सूट या एथनिक आउटफिट पहनना पसंद करती हैं। खूबसूरत आउटफिट के साथ सही हेयरस्टाइल पूरे लुक को निखार सकता है। कई लोगों को लगता है कि हेयरस्टाइल बनाने में समय लगता है। अगर आप भी इस वजह से बालों को स्टाइल करने से बचती हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कम समय में भी बालों को खूबसूरत लुक दे सकती हैं। इसके लिए फ्रंट हेयरस्टाइल बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इन हेयरस्टाइल्स को बनाना बहुत ही आसान होता है और ट्रेडिशनल लुक के साथ बहुत खूबसूरत लगते हैं।

मिडिल पार्ट विद टक्ड साइड्स

अगर आप सिंपल और क्लासी लुक चाहती हैं, तो मिडिल पार्टिंग करके दोनों तरफ के सामने वाले बालों को कानों के पीछे टक करके हेयरस्टाइल क्रिएट कर सकती हैं। इस हेयरस्टाइल को साड़ी, सूट या एथनिक आउटफिट के साथ स्टाइल किया जा सकता है। इसके साथ छोटे इयररिंग्स या बिंदी आपके लुक में चार-चांद लगा सकती है।

वन साइड स्मॉल ब्रेड

अगर आपके पास तैयार होने का कम समय है, तो इस हेयरस्टाइल को आसानी से ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए एक तरफ के बालों की पतली चोटी बनाएं और बाकी के बालों को खुला रखें। यह सिंपल हेयरस्टाइल काफी ट्रेंडी लुक दे सकता है। अगर आप त्योहार या सावन में कुर्ती, सूट या हल्की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहन रही हैं, तो यह हेयरस्टाइल बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

स्लीक हेयर विद हेयर बैंड

अपने लुक को सिंपल और एलिगेंट रखने के लिए स्लीक हेयरस्टाइल को हेयर बैंड के साथ स्टाइल कर सकती हैं। मोती या फैब्रिक डिजाइन वाले हेयर बैंड ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यह हेयरस्टाइल कम समय में तैयार हो जाता है और लंबे समय तक टिका रहता है।

ट्विस्टेड फ्रंट हेयरस्टाइल

सामने के दोनों तरफ के बालों को हल्का ट्विस्ट करके पिन की मदद से कानों के पीछे सेट कर सकती हैं। यह हेयरस्टाइल खुले बालों के साथ बहुत अच्छा लगता है। लो बन या पोनीटेल के साथ भी इस फ्रंट हेयरस्टाइल को किया जा सकता है। तीज और त्योहार के लिए यह आसान और स्टाइलिश हेयरस्टाइल है।

क्राउन फ्रंट ब्रेड

अगर आप अपने लुक में थोड़ा ट्रेडिशनल टच चाहती हैं, तो क्राउन ब्रेड हेयरस्टाइल ट्राई कर सकते हैं। इसमें सामने के बालों से चोटी बनाकर उसे सिर के ऊपरी हिस्से पर क्राउन की तरह सेट किया जाता है। यह हेयरस्टाइल साड़ी और लहंगे के साथ खूबसूरत लगेगा। इसके साथ आप हेयर एक्सेसरीज भी स्टाइल कर सकती हैं जिससे यह लुक और भी आकर्षक नजर आएगा।