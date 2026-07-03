रोजाना ऑफिस जाना हो, किसी फैमिली फंक्शन में शामिल होना हो या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान हो, कुर्ती एक आरामदायक और स्टाइलिश ऑप्शन मानी जाती है। इसकी मदद से ट्रेडिशनल ही नहीं बल्कि आकर्षक एथनिक लुक क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप अपने सिंपल एथनिक लुक को थोड़ा ट्रेडिशनल टच देना चाहती हैं, तो राजस्थानी डिजाइन वाली कुर्तियां ट्राई कर सकती हैं। जो आपके बोरिंग लुक को इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करेंगी। इन कुर्तियों की खासियत इनका रंग, प्रिंट, कढ़ाई और पारंपरिक डिजाइन होता है। यही कारण है कि सिंपल लुक में ये कुर्तियां जान डाल देती हैं।

बंधनी प्रिंट कुर्ती

राजस्थान की पहचान माने जाने वाले बंधनी प्रिंट आज भी काफी पसंद किया जाता है। लाल, पीला, पिंक और नीले जैसे रंगों की कुर्तियां पलाजो या प्लेन लेनिन चूड़ीदार पैंट के साथ पेयर की जा सकती हैं। इसके साथ सिल्वर ज्वेलरी और जूती लुक में चार चांद लगा सकती हैं।

जयपुर लहरिया प्रिंट कुर्ती

जयपुर की लहरिया प्रिंट कुर्तियां काफी फेमस हैं जो आमतौर पर कॉटन, रेयॉन या सिल्क फैब्रिक में मिलती हैं। इन्हें आप किसी भी फैमिली गैदरिंग, पूजा या त्योहारों के मौके पर कैरी कर सकती हैं। इसे आप अपने तरीके से अलग-अलग बॉटम वियर के साथ पेयर कर सकती हैं।

गोटा-पट्टी वर्क कुर्ती

इस तरह की कुर्तियों पर सुनहरे या चांदी जैसे गोटे का काम किया जाता है। इस वजह से आउटफिट को एक पारंपरिक और एलिगेंट लुक मिलता है। इसके साथ आप हल्का मेकअप और झुमके पहन सकती हैं। किसी त्योहार, पूजा या फैमिली फंक्शन के लिए इस तरह की कुर्ती डिजाइन को स्टाइल किया जा सकता है।

ब्लॉक प्रिंट कुर्ती

कैजुअल लुक के लिए कुर्ती स्टाइल करना चाहती हैं तो ब्लॉक प्रिंट डिजाइन शानदार रहेगा। इनका फैब्रिक काफी हल्का होता है जिसकी वजह से इन्हें लंबे समय तक पहनना आसान रहता है। ऑफिस, कॉलेज या आउटिंग के लिए यह अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इन्हें आप पैंट, जींस या कॉटन पलाजो के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

मिरर वर्क कुर्ती

अगर आपको थोड़ा अलग और अट्रैक्टिव लुक चाहिए, तो मिरर वर्क राजस्थानी कुर्ती ट्राई कर सकती हैं। इसमें छोटे-छोटे शीशों की कारीगरी की जाती है जिसकी वजह से लुक और ज्यादा शानदार लगता है। इसे आप फैमिली फंक्शन, गेट टूगेदर और धार्मिक स्थलों पर कैरी कर सकती हैं। लुक को सिंपल रखना चाहती हैं तो इसके साथ ऐसी एक्सेसरीज चुन सकती हैं जो लाइटवेट हो।

राजस्थानी कुर्तियों की सबसे बड़ी खासियत इनमें पारंपरिक डिजाइन और आधुनिक फैशन का शानदार मेल है। सही डिजाइन, कंफर्टेबल फैब्रिक और अपनी पसंद की एक्सेसरीज की मदद से सिंपल एथनिक लुक को आसानी से स्टाइलिश बनाया जा सकता है।