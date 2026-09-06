Maharashtrian Nath Designs: भारत अपनी विविधता के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। चाहे वह खाने में हो या पहनावे में। यहां आपको एक ही त्योहार के कई अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे। जिस तरह जन्माष्टमी का त्योहार कहीं कान्हा जी को झूला झुलाकर मनाया जाता है, तो कहीं दही हांडी से इस जश्न को खास बनाया जाता है। उसी तरह गणेश उत्सव की धूम भी कई राज्यों में अलग-अलग तरीके से देखने को मिल सकती है। यह त्योहार महाराष्ट्र में खासतौर पर मनाया जाता है। गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है और इस दिन महिलाएं महाराष्ट्रीयन लुक अपनाती हैं।

महाराष्ट्रीयन लुक की खासियत नौवारी साड़ी और पारंपरिक ज्वेलरी है। इस बार गणेश चतुर्थी सोमवार 14 सितंबर 2026 को है। इस खास दिन महाराष्ट्रीयन लुक अपनाना चाहती हैं, तो नथ पहनकर आप अपने लुक को स्पेशल बना सकती हैं। इसके लिए यहां दिए गए डिजाइन्स से आइडिया ले सकती हैं।

गोल्ड नथ डिजाइन

महाराष्ट्रीयन स्टाइल में साड़ी पहन रही हैं, तो इसके साथ सोने की नथ कैरी की जा सकती है। इस तरह की नथ लुक को पारंपरिक टच देने में मदद करेंगी। जिसे आप सिर्फ साड़ी ही नहीं बल्कि लहंगा और सूट के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। इसमें आपको लाइट वेट और डेली वियर के कई डिजाइन आसानी से मिल जाएंगे। जिन्हें आप अपनी आउटफिट के अनुसार चुन सकती हैं।

पर्ल नथ डिजाइन

पर्ल डिजाइन वाली ज्वेलरी किसी भी आउटफिट को स्टाइलिश और खूबसूरत बनाने में मदद कर सकती है। इस तरह की नथ को आप ट्रेडिशनल, एथनिक और फ्यूजन लुक के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस तरह की नथ को त्योहार पर पहनना काफी पसंद किया जाता है। साड़ी या लहंगे के साथ आप पर्ल ज्वेलरी पेयर कर रही हैं, तो इस डिजाइन की नथ लुक को बेहतर बना सकती हैं।

फ्लोरल नथ डिजाइन

मराठी लुक के लिए साड़ी के साथ आप फ्लोरल नथ डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। इसे किसी भी तरह की साड़ी के साथ स्टाइल किया जा सकता है। गणेश चतुर्थी के अलावा शादी या खास कार्यक्रम में भी आप इसे ट्रेडिशनल लुक के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस तरह का डिजाइन कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है।

पर्ल स्टोन नथ डिजाइन

यूनिक डिजाइन तलाश रही हैं, तो पर्ल स्टोन नथ डिजाइन को स्टाइल किया जा सकता है। यह दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है और ट्रेडिशनल लुक के साथ आसानी से मैच भी हो सकती हैं। ग्रीन स्टोन वाली नथ डिजाइन भी आप अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं, जो किसी भी ट्रेडिशनल आउटफिट में चार चांद लगा सकती हैं।

मोर नथ डिजाइन

एवरग्रीन ज्वेलरी के लिए इस तरह की नथ डिजाइन को पेयर किया जा सकता है। यह आपके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा सकती है। इसमें सोने की बारीक कारीगरी और मीनाकारी से मोर की अकृति बनाई जाती है। इस ज्वेलरी को आप किसी भी खास मौके पर स्टाइल कर सकती हैं।