तीज-त्योहार पर महिलाओं को सजने संवरने का काफी शौक होता है। खूबसूरत साड़ी, ज्वेलरी और मेकअप से वे अपने लुक को स्पेशल बनाने के लिए कई दिनों पहले तैयारी करने लगती हैं। हाथों पर सुंदर मेहंदी के डिजाइन बनवाती हैं। लेकिन बिना नेल पेंट के लुक फीका लग सकता है। अगर आप साड़ी के साथ नेल पेंट शेड को लेकर कंप्यूजन हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां दिए गए कुछ शेड्स से आप तीज लुक के लिए नेल पेंट शेड चुन सकती हैं। जिसकी मदद से नाखूनों को सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है।

रोजवुड नेल पेंट

हरतालिका तीज पर ज्यादातर महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनना पसंद करती हैं। ऐसे में अगर आप नेल पेंट कलर डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, तो रोजवुड शेड बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह हाथों को खूबसूरत और बोल्ड लुक दे सकता है। इसके साथ बेज कलर की साड़ी या न्यूट्रल रंग की आउटफिट भी काफी सुंदर लग सकती हैं।

क्लासिक रेड नेल पेंट

ज्यादातर महिलाओं को रेड नेल पेंट काफी पसंद होती है। तीज-त्योहार के मौके पर ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ क्लासिक रेड शेड की नेल पेंट को लगाया जा सकता है। यह नाखूनों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ पूरे लुक में चार-चांद लगाने का काम करती है। लाल और गोल्डन कलर की साड़ी के साथ आप इस तरह के शेड्स ट्राई कर सकती हैं।

वाइन नेल पेंट

वाइन कलर बहुत ही क्लासिक और बोल्ड लुक देता है। इस नेल पेंट शेड को अलग-अलग कलर की साड़ी के साथ ट्राई किया जा सकता है। न्यूड या पेस्टल शेड्स साड़ियों के साथ वाइन नेल पेंट बहुत ही स्मार्ट लुक दे सकता है। इस नेल पेंट शेड को तीज के अलावा शादी, त्योहार या ऑफिस के लिए भी ट्राई कर सकती हैं।

गोल्डन नेल पेंट

अगर आप हरियाली तीज पर लाल या हरे रंग की साड़ी कैरी कर रही हैं, तो इसके साथ गोल्डन शेड नेल पेंट लगाया जा सकता है। इस तरह का शेड काफी स्टाइलिश और एलिगेंट लुक दे सकता है। जिसे आप ट्रेडिशनल आउटफिट के अलावा वेस्टर्न वियर के साथ भी ट्राई कर सकती हैं।

न्यूड पिंक नेल पेंट

अगर हाथों में तीज पर मेहंदी लगी है, तो ऐसे में न्यूड पिंक शेड नेल पेंट ट्राई कर सकती हैं। यह शेड हाथों को खूबसूरत और एलिगेंट लुक देने में मदद कर सकता है। न्यूड पिंक नेल पेंट कलर को डार्क कलर की साड़ी या लहंगे के साथ ट्राई किया जा सकता है।