Nail Art Designs for Hariyali Teej Look: सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। इस दिन नए कपड़ों के साथ-साथ महिलाएं सोलह श्रृंगार पर भी खास ध्यान देती हैं। साड़ी, चूड़ियां, ज्वेलरी, हेयरस्टाइल, मेकअप और मेहंदी से लेकर पूरे लुक को खास बनाने के लिए तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। ऐसे में हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नाखूनों को सजाना भी जरूरी हो जाता है। अगर आप डिजाइन्स तय नहीं कर पाई हैं या फिर बाजार से नेल आर्ट करवाने का समय नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर पर भी कुछ आसान नेल आर्ट डिजाइन को रखा जा सकता है, जो आपके लुक को आकर्षक बनाने में मदद करेंगे।

हरियाली तीज का पर्व इस बार 15 अगस्त 2026 को मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चूड़ियां और मेहंदी के साथ-साथ नाखूनों पर भी ध्यान दें। इसके लिए यहां बताए गए कुछ आसान और खूबसूरत नेल आर्ट डिजाइन को ट्राई किया जा सकता है।

तीज स्पेशल ग्रीन नेल आर्ट डिजाइन

हरियाली तीज पर ग्रीन साड़ी के साथ ग्रीन नेल आर्ट डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने में मदद कर सकता है। साड़ी के कलर के हिसाब से आप ग्रीन शेड की नेल पेंट चुन सकते हैं। जिसके ऊपर गोल्डन या व्हाइट नेल पेंट से डिजाइन बनाया जाता है। यह दिखने में काफी आकर्षक लगेगा और हाथों को भी यूनिक लुक मिल सकता है।

सॉफ्ट न्यूड नेल आर्ट डिजाइन

हरियाली तीज पर हाथों में मेहंदी महिलाओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा होता है। ऐसे में डार्क कलर के नेल आर्ट डिजाइन ज्यादा आकर्षक नहीं लगेंगे। ऐसे में आप नेल्स की खूबसूरती को उभारने के लिए सॉफ्ट न्यूड नेल आर्ट डिजाइन चुन सकती हैं। इसके लिए न्यूड शेड नेल पेंट के ऊपर व्हाइट या अपनी साड़ी से मैच करती नेल पेंट से डॉट या फ्लोरल डिजाइन बना सकती हैं। इस तरह के नेल आर्ट काफी आकर्षक लगते हैं, जो आसानी से लगाए जा सकते हैं।

डार्क कलर नेल आर्ट डिजाइन

ट्रेडिशनल लुक के साथ मेहरून या रेड कलर के नेल आर्ट डिजाइन काफी खूबसूरत लगते हैं। इन्हें शादी, त्योहार या खास मौकों पर महिलाएं काफी पसंद करती हैं। अगर आप घर पर ही नेल आर्ट करना चाहती हैं, तो रेड शेड नेल पेंट से बेस तैयार करें। इसके बाद गोल्डन या ग्लिटर कलर से इसके ऊपर अपनी पसंद का डिजाइन बनाया जा सकता है। इस तरह के नेल आर्ट डिजाइन काफी आकर्षक और क्लासी लगते हैं।

ग्लिटर नेल आर्ट डिजाइन

हरियाली तीज पर हाथों को आकर्षक और खूबसूरत बनाने के लिए मेहंदी के साथ ग्लिटर नेल आर्ट डिजाइन को चुन सकती हैं। इसे लगाने के लिए न्यूड नेल पेंट से बेस लगाएं और इसके बाद ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाएं। जब यह सूख जाए तो ब्यूटी ब्लेंडर या स्पंज की मदद से नाखूनों की टिप पर ग्लिटर नेल पेंट लगाएं। इस तरह सिंपल नेल आर्ट डिजाइन की मदद से आप हाथों को खूबसूरत बना सकती हैं।