Karwa Chauth Nail Art Designs: इस साल करवाचौथ 29 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दौरान सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और चांद निकलने के बाद व्रत खोलती हैं। इस अवसर पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, जिसका अपना अलग महत्व है। माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, पैरों में बिछिया, पायल और मांग में सिंदूर लगाती हैं। ज्यादातर महिलाएं इस मौके पर लाल साड़ी पहनना पसंद करती हैं। अगर आप भी इस करवाचौथ पर लाल साड़ी पहन रही हैं, इसके साथ हाथों को खूबसूरत और आकर्षक दिखाने के लिए नेल आर्ट करवा सकती हैं। इससे हाथ सुंदर दिखते हैं और लुक में चार चांद लग सकते हैं।

हालांकि कई बार हम नेल आर्ट डिजाइन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपके कुछ ऐसे डिजाइन्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। यह हाथों को सुंदर दिखाने में मदद कर सकते हैं।

क्लासिक रेड नेल आर्ट

अगर आप हाथों को करवाचौथ पर खूबसूरत बनाना चाहती हैं, तो चूड़ियों के साथ क्लासिक रेड यानी लाल कलर की नेल आर्ट का डिजाइन चुन सकती हैं। यह दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है और लाल साड़ी के साथ मैच भी करता है। इसके साथ आप गोल्डन चूड़ियों को भी स्टाइल कर सकती हैं। यह टाइमलेस डिजाइन है, जो कभी फैशन से बाहर नहीं होता है। इसे आप करवाचौथ के अलावा किसी और फंक्शन पर भी ट्राई कर सकती हैं।

न्यूड नेल आर्ट डिजाइन

हाथों में मेहंदी और लाल रंग की नेल पेंट कई बार लुक को बोरिंग दिखा सकती है। ऐसे में हाथों के नेल्स को हाइलाइट करने के लिए न्यूड नेल आर्ट डिजाइन को चुन सकती हैं। हल्के रंग के नेल आर्ट मेहंदी वाले हाथों में बहुत आकर्षक और एलिगेंट लुक दे सकते हैं। इसके साथ हाथों में लाल चूड़ियां पहन सकती हैं।

फ्लोरल नेल आर्ट डिजाइन

अगर आप कुछ यूनिक और फ्रेश नेल आर्ट करवाना चाहती हैं, तो फ्लोरल डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। लाल और गोल्डन रंग के मिक्स वाला यह नेल आर्ट डिजाइन दिखने में बहुत आकर्षक और स्टाइलिश लगता है। इसे साड़ी लुक के साथ ट्राई किया जा सकता है। अगर आप लाल साड़ी की जगह कोई और रंग पहनने वाली हैं, तो उसके साथ भी इस तरह के डिजाइन चुन सकती हैं।

ग्लिटर नेल आर्ट डिजाइन

अगर आप करवाचौथ पर लाल साड़ी पहनने का प्लान कर रही हैं, तो अपने लुक को और खास बनाने के लिए नेल आर्ट डिजाइन कर सकती हैं। इसके लिए ग्लिटर नेल आर्ट बेहतरीन विकल्प रहेगा। हाथों में मेहंदी और ग्लिटर नेल आर्ट बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। यह आपके लुक में चार चांद लगा सकता है। इसके साथ हाथों में चूड़ियां और रिंग को कैरी कर सकती हैं।