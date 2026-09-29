Blouse Neck Designs: नवरात्रि इस साल 11 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ऐसे में जगह-जगह गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन होता है। महिलाएं इसकी तैयारियां कई दिनों पहले ही शुरू कर देती हैं। आउटफिट से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज पर ध्यान दिया जाता है। इस मौके पर महिलाएं लहंगा या चनिया चोली पहनती हैं। जिसे खास बनाने में ब्लाउज अहम भूमिका निभाता है। जहां सिंपल ब्लाउज महंगे लहंगे को बोरिंग लुक दे सकता है, तो वहीं स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन से पूरा लुक बदल सकता है। यही वजह है कि महिलाएं ब्लाउज डिजाइन पर काफी ध्यान देती हैं और उसे अपनी पसंद के अनुसार सिलवाती हैं।

अगर आप नवरात्रि पर आउटफिट डिसाइड कर चुकी हैं और ब्लाउज को लेकर कंफ्यूजन है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपको कुछ ऐसे ब्लाउज नेक डिजाइन्स बताने जा रहे हैं, जिससे स्टाइलिश और आकर्षक लुक क्रिएट किया जा सकता है।

डीप यू नेक डिजाइन

अगर लहंगे में बॉर्डर वर्क है, तो ब्लाउज के बाजुओं और गले पर भी बॉर्डर करवाया जा सकता है। ऐसे में ब्लाउज को डीप यू नेक डिजाइन बेहतरीन साबित हो सकता है। इस तरह के ब्लाउज डिजाइन सिंपल के साथ-साथ आकर्षक भी लगते हैं। इस तरह के ब्लाउज डिजाइन नवरात्रि लुक को खास बना सकते हैं।

राउंड नेक डिजाइन

जरी वर्क लहंगा के साथ राउंड नेक डिजाइन ब्लाउज चुन सकती हैं। त्योहारों के मौके पर इस तरह के ब्लाउज डिजाइन खूबसूरत को और बढ़ा देते हैं। अगर आप ज्यादा डीप गला नहीं पहनती हैं, तो इस तरह गोल आकार का गला करवा सकती हैं। यह भी लहंगे के साथ अच्छा लुक दे सकता है।

स्क्वायर नेक डिजाइन

कुछ अलग और हटके गले का डिजाइन देख रही हैं, तो स्क्वायर नेक से आइडिया ले सकती हैं। इस गले डिजाइन पर ज्वेलरी काफी खूबसूरत लगती है। अगर आप लहंगे के साथ एलिगेंट और खूबसूरत लुक चाहती हैं, तो इस नेक डिजाइन को चुन सकती हैं।

बोट नेक ब्लाउज डिजाइन

बोट नेक ब्लाउज साड़ी ही नहीं बल्कि लहंगे के साथ भी आकर्षक लग सकता है। इस तरह के डिजाइन वाले गले आजकल ट्रेंड में हैं, जिन्हें ज्यादातर महिलाएं पहनना पसंद करती हैं। त्योहारों और खास अवसर पर इस तरह के ब्लाउज के गले का डिजाइन बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

की होल नेक डिजाइन

गोल या चौकोर गला नहीं चाहती हैं, तो आगे की होल डिजाइन करवा सकती हैं। इस तरह के ब्लाउज डिजाइन दिखने में खूबसूरत और स्टाइलिश लगते हैं। इसके साथ आप सिर्फ बड़े झुमके कैरी करें। हॉल्टर नेक डिजाइन की वजह से इसमें ज्वेलरी की जरूरत नहीं पड़ती।

वीनेक डिजाइन

एलिगेंट और ट्रेंडी लुक के लिए वी नेक ब्लाउज डिजाइन को चुना सकता है। हैवी वर्क लहंगे के साथ वीनेक ब्लाउज डिजाइन महिलाओं के लुक को और खूबसूरत ना सकता है। इसके साथ आप स्टोन वर्क ज्वेलरी और झुमके पहन सकती हैं। अगर आपको डीप नेक पहनना पसंद है, तो वीनेक ब्लाउज का गला अच्छा रहेगा।