Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं का बहुत खास त्योहार माना जाता है। इस दिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है। तीज के मौके पर महिलाएं अपने श्रृंगार का भी खास ख्याल रखती हैं। जिसकी तैयारियां वे कई दिनों पहले से ही करने लगती हैं। अगर आप तीज पर अपनी आउटफिट को लेकर कंफ्यूज हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपको ग्रीन शेड्स के कुछ आउटफिट आइडियाज बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने तीज लुक को स्पेशल बना सकती हैं।

इस साल हरतालिका तीज 14 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी और इसी दिन गणेश चतुर्थी भी है। ऐसे में इस खास अवसर पर आप ट्रेडिशनल आउटफिट के लिए यहां दिए गए ऑप्शन से आइडिया ले सकती हैं। ग्रीन शेड्स की ये आउटफिट यूनिक और अट्रैक्टिव लुक देने में मदद कर सकती हैं।

ऑलिव ग्रीन एथनिक लुक

हरतालिका तीज पर ग्रीन आउटफिट तलाश रही हैं, तो ऑलिव ग्रीन कलर चुन सकती हैं। इस कलर की आउटफिट एलिगेंट और खूबसूरत लगती हैं। तीज पर लुक को अलग और यूनिक बनाने के लिए एथनिक आउटफिट चुन सकती हैं। जिसे ज्वेलरी, मेकअप और सॉफ्ट कर्ल हेयर स्टाइल से पूरा कर सकती हैं। अगर आपकी नई-नई शादी हुई है, तो इस तरह के आउटफिट काफी सुंदर लग सकते हैं।

फॉरेस्ट ग्रीन एम्ब्रॉयडरी सूट

कई महिलाओं को साड़ी की बजाय सूट पहनना पसंद होता है। ऐसे में हरतालिका तीज के अवसर पर आप फॉरेस्ट ग्रीन एम्ब्रॉयडरी वाले सूट डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। इसके साथ ग्रीन बैंगल्स और ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। इस लुक को स्पेशल बनाने के लिए बन विद गजरा हेयर स्टाइल चुन सकती हैं। तीज-त्योहार पर इस तरह के आउटफिट काफी खूबसूरत लुक देते हैं।

एमराल्ड ग्रीन साड़ी

ग्लैमरस और एस्थेटिक लुक के लिए एमराल्ड ग्रीन साड़ी लुक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप जॉर्जेट, सिल्क और अन्य फैब्रिक को चुन सकती हैं। इसके साथ हाफ स्लीव्स या वी नेक ब्लाउज डिजाइन पेयर कर सकती हैं। साड़ी के साथ एमराल्ड ज्वेलरी लुक में चार चांद लगा सकते हैं। तीज पर स्पेशल लुक के लिए इस आउटफिट से आइडिया ले सकती हैं।

लाइम ग्रीन अनारकली सूट

अनारकली सूट भी तीज के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए आप लाइन ग्रीन अनारकली सूट चुन सकती हैं। यह ब्राइट कलर अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लुक देने में मदद करेगा। इस लुक को पूरा करने के लिए ब्रेड, झुमके और बैंगल्स को पेयर करें। सिंपल और एलिगेंट लुक हमेशा ही अच्छा लगता है।

सेज ग्रीन बनारसी साड़ी

साड़ी एक एवरग्रीन आउटफिट है जिसे त्योहार, शादी और तीज के मौके पर पहनना पसंद किया जाता है। खूबसूरत और एलिगेंट ट्रेडिशनल लुक के लिए साड़ी बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसके लिए आप सेज ग्रीन बनारसी साड़ी को स्टाइल कर सकती हैं। इसके साथ गोल्ड बैंगल्स, गोल्ड नेकलेस और झुमकों को पेयर कर सकती हैं। लुक को पूरा करने के लिए लो बन हेयर स्टाइल अपनाएं। तीज पर यूनिक लुक के लिए इस कलर की साड़ी को पेयर कर सकती हैं।

हाफ ग्रीन साड़ी लुक

महिलाओं को तीज-त्योहार के मौकों पर सजना-संवरना खूब पसंद होता है। इसके लिए वह कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू कर देती हैं। अगर आप तीज के लिए अपनी आउटफिट डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, तो हाफ साड़ी लुक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। जिसे गोल्ड ज्वेलरी और खूबसूरत हेयर स्टाइल के साथ स्टाइलिश टच दे सकती हैं।