Sawan 2026: सावन का महीना बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दौरान हरे रंग का विशेष महत्व होता है। यह रंग उत्सव, प्रेम, प्रकृति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सावन में आप कुछ हटके और स्टाइलिश आउटफिट की तलाश कर रही हैं, तो ग्रीन कलर के कुर्ता प्लाजो सेट बेहतर विकल्प हो सकते हैं। जिसे आप पूजा, त्योहार या किसी विशेष कार्यक्रम में पहन सकती हैं। यहां दिए गए कुछ डिजाइन्स से आप आइडिया ले सकती हैं।

एम्ब्रॉयडरी या स्टोन वर्क

एथनिक लुक को थोड़ा स्टाइलिश और यूनिक बनाना चाहते हैं, तो ग्रीन कलर के एम्ब्रॉयडरी या स्टोन वर्क कुर्ता प्लाजो सेट ले सकती हैं। इसे आप पूजा, फंक्शन, त्योहार या वेडिंग फंक्शन में भी कैरी कर सकती हैं। इसके साथ फ्लैट्स या जूती को पेयर किया जा सकता है। साथ ही मिनिमल ज्वेलरी और मेकअप की मदद से लुक को पूरा कर सकती हैं।

चिकनकारी कढ़ाई डिजाइन

एलिगेंट और क्लासी लुक के लिए सावन पर प्लेन कुर्ता सेट पहनने की बजाय आप चिकनकारी कढ़ाई वाले कुर्ता प्लाजो सेट ले सकती हैं। इस तरह के सूट डिजाइन बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लुक देते हैं। इसे आप झुमकों और बैंग्लस के साथ पेयर कर सकती हैं।

प्रिंटेड कुर्ता-प्लाजो सेट

आजकल प्रिंटेड कुर्ता प्लाजो सेट काफी ट्रेंड में हैं। अलग-अलग डिजाइन के प्रिंटेड कुर्ता प्लाजो सेट एक बेहतरीन आउटफिट है, जिसे आप त्योहारों, शादी, पूजा या खास फंक्शन पर कैरी कर सकती हैं। मिनिमल ज्वेलरी और मेकअप के साथ बालों को हल्का कर्ल करें। यह लुक बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लग सकता है।

कुर्ता विद व्हाइट प्लाजो

व्हाइट प्लाजो के साथ ग्रीन कुर्ता सेट सावन पर पहनने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिससे यूनिक और शानदार लुक क्रिएट किया जा सकता है। सावन में व्रत या पूजा के दौरान इस तरह के सूट डिजाइन काफी सुंदर लगेंगे। जिसे आप बाद में कैजुअल आउटिंग, ट्रैवलिंग, मंदिर या अन्य जगहों पर भी कैरी कर सकती हैं।

कॉटन कुर्ता-प्लाजो सेट

आरामदायक और स्टाइलिश लुक के लिए आप कॉटन कुर्ता प्लाजो सेट को वार्डरोब में शामिल कर सकती हैं। इस तरह के कुर्ता प्लाजो सेट बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत लुक क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ आप ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी को पेयर कर सकती हैं, जो लुक में चार चांद लगा देंगी।

प्लेन कुर्ता प्लाजो सेट

अगर आप अपने लुक को सिंपल और एलिगेंट रखना चाहती हैं, तो प्लेन ग्रीन कलर का कुर्ता प्लाजो सेट कैरी कर सकती हैं। इस तरह के सूट डिजाइन को आप किसी भी मौके पर कैरी कर सकते हैं। इसके साथ हील्स और मिनिमल ज्वेलरी लुकको खास बनाने में मदद करेगी।

स्टाइलिंग टिप्स

किसी भी अवसर के लिए आउटफिट चुनते समय मेकअप और ज्वेलरी लुक को खास बनाने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में मिनिमल मेकअप और हैवी ज्वेलरी कैरी करने से बचें। हैवी वर्क और फैब्रिक के कुर्ता सेट लेने से बचें क्योंकि इन्हें लंबे समय तक पहनने में आपको परेशानी हो सकती है।