Curtain Design Ideas: लिविंग रूम घर का वह हिस्सा होता है, जहां हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। मेहमानों के आने से लेकर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने तक, लिविंग रूम बहुत अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि घर के इस हिस्से को सजाने पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि कई बार हम एक ही डेकोर से बोर हो जाते हैं। ऐसे में सोफा, टेबल या सजावटी चीजों को बदलने की बजाय हम पर्दों की मदद से लिविंग रूम को नया लुक दे सकते हैं। पर्दे न सिर्फ प्राइवेसी के लिए जरूरी होते हैं, बल्कि ये पूरे कमरे का लुक बदलने में भी मदद कर सकते हैं।

अगर आप अपने लिविंग रूम को क्लासी और स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं, तो बिना ज्यादा खर्च किए यहां दिए गए कुछ पर्दों के डिजाइन्स से आइडिया ले सकते हैं। इन्हें अलग-अलग तरीके से स्टाइल करके घर के लुक को क्लासी बनाने में मदद मिल सकती है।

शीयर पर्दे

लिविंग रूम को खुला हुआ और एलिगेंट लुक देने के लिए शीयर कर्टेन डिजाइन बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। शीयर पर्दे हल्के और ट्रांसपेरेंट कपड़े से बने होते हैं, जो हवा और रोशनी को अंदर आने देते हैं। इससे कमरे में प्राकृतिक रोशनी आती है और लुक भी नेचुरल लगता है।

डबल लेयर पर्दे

क्लासी और मॉडर्न लुक के लिए लिविंग रूम में डबल लेयर पर्दे लगा सकते हैं। शीयर और डार्क पर्दों का कॉम्बिनेशन लिविंग रूम को रॉयल लुक दे सकता है। इस तरह के पर्दों में आपको प्राइवेसी भी मिलेगी। साथ ही दिन के समय रोशनी भी आएगी। मॉडर्न घरों में इस तरह के पर्दे काफी पसंद किए जाते हैं।

प्रिंटेड या टेक्सचर्ड पर्दे

अगर लिविंग रूम में ज्यादा सजावट नहीं है, तो प्रिंटेड या टेक्सचर्ड पर्दे बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। फ्लोरल, ज्योमेट्रिक या टेक्सचर्ड डिजाइन के पर्दे कमरे में एक अलग स्टाइल जोड़ते हैं। इस तरह के पर्दों को आप घर के बाकी हिस्सों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

मेटल मेश या बीडेड पर्दे

बोल्ड और रेट्रो लुक के लिए लिविंग रूम में मेटल मेश या बीडेड पर्दे लगाए जा सकते हैं। इन पर्दों से लिविंग रूम का लुक पूरी तरह बदल सकता है। मेटल मैश पर्दे काफी मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जिनका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

पर्दे लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान

लिविंग रूम में पर्दे पूरे लुक को बदलने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है, जिससे कमरे का लुक स्टाइलिश और क्लासी लग सकता है। पर्दे हमेशा खिड़की से थोड़ा ऊंचा लगाएं। पर्दों की लंबाई को फर्श तक रख सकते हैं, जिससे यह काफी सुंदर लगते हैं। पर्दों चुनते समय कुशन, दीवारों के रंग और अन्य चीजों को भी ध्यान में रखें। अगर कमरा छोटा है, तो हल्के रंग और बड़े कमरे के लिए गहरे रंग के पर्दे चुन सकते हैं। कमरे के इंटीरियर के अनुसार पर्दे के फैब्रिक का चुनाव करें।