किसी भी पारंपरिक अवसर या त्योहार पर साड़ी पहनना महिलाओं को पसंद होता है। हालांकि आजकल साड़ी सिर्फ त्योहारों या पूजा तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि इसे पार्टी और ऑफिस में भी कैरी किया जाता है। अलग-अलग रंगों और डिजाइनों वाली साड़ी को किसी भी जगह कैरी किया जा सकता है। वहीं कुछ रंग ऐसे होते हैं, जिन्हें स्टाइल करते समय अक्सर कंफ्यूजन रहता है। ऐसा ही एक रंग पीला भी है। इस रंग की साड़ी को गलत तरीके से स्टाइल करने पर लुक बोरिंग लग सकता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इस रंग की साड़ी को आप स्टाइलिश बना सकती हैं।

दरअसल पीले रंग की साड़ी को अक्सर महिलाएं मैचिंग रंग के ब्लाउज के साथ कैरी करती हैं। अगर आप अपने लुक को स्टाइलिश और आकर्षक बनाना चाहती हैं, तो साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्ट रंग के ब्लाउज को पेयर कर सकती हैं। आइए जानते हैं पीली साड़ी के साथ किस रंग के ब्लाउज को पेयर किया जा सकता है।

ग्रीन ब्लाउज

पीली साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज पहनना आकर्षक और स्टाइलिश लुक दे सकता है। इसके साथ आप हरे रंग का वीनेक या स्लीवलेस ब्लाउज पेयर कर सकती हैं। त्योहारों या किसी खास मौके पर इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन बेहतरीन लग सकता है। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए बड़े-बड़े झुमके और बैंगल्स कैरी कर सकती हैं।

पिंक ब्लाउज

पीली साड़ी के साथ पिंक कलर का ब्लाउज भी काफी सुंदर लुक देते हैं। इन्हें आप शादी, पार्टी या किसी खास मौके के लिए पेयर कर सकती हैं। ब्लाउज का फैब्रिक साड़ी के फैब्रिक के साथ मैच किया जा सकता है। अगर आप ऑफिस के लिए येलो साड़ी पहन रही हैं, तो कॉटन पिंक ब्लाउज पहन सकती हैं। वहीं शादी या पार्टी के लिए वेल्वेट पिंक ब्लाउज पेयर किया जा सकता है।

व्हाइट ब्लाउज

रॉयल और क्लासी लुक के लिए येलो साड़ी के साथ व्हाइट कलर का ब्लाउज कैरी किया जा सकता है। इस कलर कॉम्बिनेशन को कॉलेज, ऑफिस या पार्टी लुक के लिए ट्राई कर सकती हैं। लुक को स्टाइलिश और मॉडर्न बनाने के लिए ब्लाउज डिजाइन अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए आप स्लीवलेस, वीकनेक, डीपनेक या स्क्वायर नेक ब्लाउज कैरी कर सकती हैं।

पर्पल ब्लाउज

अक्सर हम पीली साड़ी को किसी बड़े फंक्शन में पहनने से बचते हैं। हालांकि इसके साथ कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज कैरी करके पूरे लुक को स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। त्योहारों और पार्टी नाइट के लिए इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन ट्राई किया जा सकता है। इसके साथ आप मिनिमल ज्वेलरी और मेकअप करें जिससे लुक अच्छा लग सकता है।

ब्लू ब्लाउज

अक्सर हम ब्लू साड़ी के साथ ब्लू कलर का ब्लाउज पेयर करते हैं। लेकिन आजकल एक ही रंग के कपड़े पहनना लुक को बोरिंग बना सकता है। इसलिए रंगों को कॉन्ट्रास्ट करके पहना जाता है। पीले रंग की साड़ी के साथ आप ब्लू कलर के ब्लाउज को कैरी कर सकती हैं। ब्लाउज का डिजाइन साड़ी के डिजाइन के अनुसार चुन सकती हैं। प्लेन, स्ट्राइप या हैवी वर्क वाले डिजाइन को मौके अनुसार साड़ी के साथ पेयर कर सकती हैं।