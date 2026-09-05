Saree Bangles Styling Ideas: तीज-त्योहार पर ज्यादातर महिलाएं ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना पसंद करती हैं। आजकल हर उम्र की लड़कियां ज्यादातर साड़ी को किसी भी खास मौके के लिए पहला ऑप्शन रखती हैं। जिसे ज्वेलरी, हेयर स्टाइल और फुटवियर के साथ स्टाइल किया जाता है। हालांकि साड़ी लुक को अट्रैक्टिव बनाने में बैंगल्स अहम भूमिका निभाते हैं। जिसे ज्यादातर महिलाएं साड़ी के बॉर्डर या ब्लाउज के कलर से मैच करती हैं। अगर आप हटके लुक चाहती हैं, तो साड़ी के कलर से हटके बैंगल्स को पेयर कर सकती हैं।

अगर आपको भी साड़ी पहनना पसंद है, तो उसके साथ मैचिंग बैंगल्स (चूड़ियां) पहनने की बजाय कुछ अलग ट्राई कर सकती हैं। कॉन्ट्रास्ट कलर के बैंगल्स को स्टाइल करना लुक को अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में यहां दिया गया आर्टिकल आपके काम आ सकता है, जिसमें कुछ साड़ी के रंगों के साथ बैंगल्स को मैच करने की जानकारी बताई गई है।

ग्रीन साड़ी

अगर आपके साड़ी कलेक्शन में ग्रीन कलर शामिल है, तो उसके साथ ग्रीन बैंगल्स को पेयर करने की जगह पिंक बैंगल्स को चुनें। रानी पिंक या डार्क पिंक कलर की प्लेन कांच की चूड़ियों को मेटल के कड़े के साथ स्टाइल करें। इस तरह आप तीज या त्योहार के मौके पर स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकती हैं।

पिंक साड़ी

महिलाओं के साड़ी कलेक्शन में कुछ कलर ऐसे होते हैं, जिन्हें वॉर्डरोब में शामिल जरूर किया जाता है। पिंक कलर भी उनमें से एक है। इस कलर की साड़ी के साथ ब्लू बैंगल्स को पेयर किया जा सकता है। जिससे साड़ी लुक को अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बनाया जा सकता है। मैचिंग कलर की चूड़ियां साड़ी लुक को बोरिंग बना सकती हैं।

लाल साड़ी

शादीशुदा महिलाओं के अलावा लाल कलर की साड़ी यंग लड़कियां भी कॉलेज फेस्टिवल, पार्टी या अन्य खास मौकों पर पहनना पसंद करती हैं। इसके साथ ग्रीन बैंगल्स को पेयर करना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लाल साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्ट कलर की चूड़ियां अट्रैक्टिव और एलिगेंट लुक दे सकती हैं।

ब्लू साड़ी

अगर आप डार्क ब्लू या ब्लू के दूसरे शेड्स की साड़ी पेयर कर रही हैं, तो उसके साथ गोल्डन बैंगल्स को स्टाइल किया जा सकता है। अगर आप ज्यादा चूड़ियां नहीं पहनना चाहती तो गोल्डन कंगन ट्राई कर सकती हैं। इस तरह की साड़ी फेस्टिव लुक, पार्टी लुक या खास मौकों पर पहनी जा सकती है।

ब्लैक साड़ी

थोड़ी यूनिक और क्लासी लुक चाहती हैं, तो ब्लैक कलर की साड़ी के साथ रेड कलर के बैंगल्स को पेयर कर सकती हैं। ब्लैक साड़ी के साथ लाल बैंगल्स खूबसूरत और बोल्ड लुक दे सकते हैं। रेड कलर की वेलवेट डिजाइन चूड़ियों को भी इसके साथ पेयर किया जा सकता है।

व्हाइट साड़ी

कई सारे अवसरों पर सफेद साड़ी पहनना पसंद की जाती है। जिसके साथ अक्सर हम चूड़ियों के कलर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आप ऑरेंज बैंगल्स को ट्राई कर सकती हैं। स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक के लिए इस तरह के कॉन्ट्रास्ट बैंगल्स को पेयर करना बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

येलो साड़ी

शादी हो यो कोई खास अवसर पीले रंग की साड़ी बहुत ही बेहतरीन लगती है। जिसके साथ आप हरे रंग की चूड़ियों को पेयर कर सकती हैं। हरे रंग की चूड़ियों को पर्ल डिजाइन कड़ों के साथ पेयर कर सकती हैं। इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लुक दे सकता है। इसके अलावा आप पर्पल कलर की साड़ी के साथ पीले कलर की चूड़ियों को स्टाइल कर सकती हैं।