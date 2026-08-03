Sawan Fashion Tips: सावन का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस महीने चारों तरफ फैली हरियाली, बारिश की बौछार और तीज-त्योहारों की रौनक देखी जा सकती है। इस दौरान ज्यादातर महिलाएं हरे रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट पहनती हैं। सावन में हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां और मेहंदी का विशेष महत्व होता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस दौरान सिर्फ हरे रंग ही चुना जाए। अगर आप सावन पर थोड़ा अलग दिखना चाहती हैं, तो हरे के अलावा भी कई रंगों के आउटफिट चुन सकती हैं।

इस सावन आप अपने वॉर्डरोब में हरे रंग की साड़ी या सूट के अलावा कुछ शानदार रंगों के आउटफिट भी शामिल कर सकती हैं। जिन्हें आप ऑफिस, मंदिर, फैमिली फंक्शन या त्योहारों पर कैरी कर सकती हैं।

पर्पल कलर

इस बार सावन में कुछ हटके और अलग पहनना चाहती हैं, तो पर्पल कलर चुन सकती हैं। इस कलर के आउटफिट बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, जिन्हें अक्सर कम लोग पहनते हैं। साड़ी, सूट या अन्य एथनिक आउटफिट के साथ आप सावन पर सिल्वर, गोल्ड या एमराल्ड ग्रीन ज्वेलरी पेयर कर सकती हैं।

ऑफ व्हाइट कलर

एकदम सफेद की जगह आप सॉफ्ट और एलिगेंट लुक के लिए सावन में ऑफ व्हाइट कलर को चुन सकती हैं। सिंपल और क्लासी लुक के लिए ऑफ व्हाइट साड़ी, चिकनकारी कुर्ता या प्लाजो-कुर्ता सेट ऑफिस, पूजा या किसी खास फंक्शन के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। इसके साथ आप कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी या एक्सेसरीज को स्टाइल कर सकती हैं, जो लुक को खास बनाने में मदद करेंगे।

येलो कलर

पीला रंग पूजा के दौरान शुभ माना जाता है। सावन में आने वाले खास त्योहारों पर आप इस कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट को स्टाइल कर सकती हैं। पीले कलर का अनारकली सूट, कॉटन साड़ी, इंडो वेस्टर्न ड्रेस काफी खूबसूरत लगेगा। इस कलर के आउटफिट को आप गोल्डन ज्वेलरी के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

बेबी पिंक कलर

अगर आप ज्यादा चमकीले रंगों से बचना चाहती हैं, तो बेबी पिंक कलर अच्छा विकल्प हो सकता है। इस कलर की ट्रेडिशनल आउटफिट सॉफ्ट और ग्रेसफुल लेक दे सकती है। बेबी पिंक, रोज पिंक या फ्यूशिया पिकं की ट्रेडिशनल आउटफिट त्योहारों पर एक अलग लुक देंगी। इसके साथ आप ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी को पेयर कर सकती हैं, जो लुक को और भी खूबसूरत बना सकती हैं।

रेड कलर

त्योहारों के मौके पर रेड कलर शादीशुदा महिलाओं द्वारा काफी पसंद किया जाता है। इसके अलावा पेस्टल रेड कलर के आउटफिट भी क्लासी और एलिगेंट लुक दे सकते हैं। रेड सूट, साड़ी और लहंगा पूजा, सावन सोमवार व्रत, रक्षाबंधन और तीज जैसे खास मौकों के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है।