Sawan Fashion Tips: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस दौरान शिव भक्त व्रत रखते हैं और मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। पूरे भक्तिभाव से भगवान की पूजा की जाती है। इस दौरान तीज, हरियाली अमावस्या, सावन सोमवार व्रत और रक्षाबंधन पर महिलाएं ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना पसंद करती हैं। महिलाएं साड़ी के साथ-साथ ज्वेलरी, मेकअप, हेयरस्टाइल और हर एक चीज का खास ध्यान रखती हैं। वे त्योहारों पर खास दिखने के लिए कई दिनों पहले से तैयारी करने लगती हैं। हालांकि कई बार साड़ी से मैचिंग एक्सेसरीज को स्टाइल किया जाता है, जिससे पूरा लुक एक जैसा और बोरिंग लग सकता है।

अगर आप इस सावन स्टाइलिश और यूनिक लुक चाहती हैं, तो साड़ी के रंग से चूड़ियों को मैच करने की बजाय कॉन्ट्रास्ट कलर की चूड़ियों को पेयर कर सकती हैं। यहां दिए गए कुछ साड़ी और चूड़ियों के कलर कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जा सकता है।

लाल साड़ी के साथ गोल्डन चूड़ियां

अगर आप त्योहार पर लाल रंग की साड़ी पहन रही हैं, तो उसके साथ गोल्डन चूड़ियों को पेयर कर सकती हैं। यह कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल लुक को रॉयल टच देने में मदद कर सकता है। शादी, तीज या सावन जैसे खास मौके पर इस लुक को ट्राई किया जा सकता है।

ग्रीन साड़ी के साथ कुंदन वर्क चूड़ियां

सावन में ज्यादातर महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनती हैं। ऐसे में इसके साथ आप कुंदन वर्क वाली चूड़ियों को पहन सकती हैं। इससे एलिगेंट और खूबसूरत लुक मिल सकता है। इसके साथ आप ज्वेलरी पेयर करें और मेकअप को लाइट रखें। साथ ही ब्लॉक हील्स या जूतियों को पेयर करें।

ब्लू साड़ी के साथ सिल्वर चूड़ियां

ब्लू कलर की साड़ी के साथ अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह की चूड़ियों को स्टाइल किया जाए। ऐसे में साड़ी को सिल्वर चूड़ियों के साथ स्टाइल किया जा सकता है। यह कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन लुक देगा, जिसे आप ऑफिस, पार्टी, पूजा, त्योहार या अन्य खास अवसरों पर पहन सकती हैं।

येलो साड़ी के साथ ग्रीन चूड़ियां

येलो यानी पीले रंग की साड़ी को ग्रीन कलर की चूड़ियों के साथ स्टाइल किया जा सकता है। आप चाहें तो ग्रीन और गोल्डन कलर का सेट बनवा सकती हैं। इस कलर कॉम्बिनेशन से आपका लुक खिलकर आएगा और चूड़ियां भी काफी आकर्षक लुक देंगी।

पिंक के साथ लाख की चूड़ियां

पिंक साड़ी बहुत ही एलिगेंट लुक देती है, जिसके साथ आप लाख की चूड़ियों को पेयर कर सकती हैं। इसके अलावा गोल्डन और ग्रीन चूड़ियों का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। पिंक साड़ी के शेड के अनुसार आप चूड़ियों के कलर को डिसाइड कर सकती हैं।

सफेद साड़ी के साथ पर्ल चूड़ियां

ऑफिस, शादी या खास मौके पर कई महिलाएं सफेद साड़ियां पहनना पसंद करती हैं। इसे आप पर्ल डिजाइन चूड़ियों के साथ पेयर कर सकती हैं। इस तरह की चूड़ियां बहुत ही सुंदर लगती हैं, जिसे पूजा, त्योहार या फैमिली फंक्शन पर आसानी से स्टाइल किया जा सकता है।

ब्लैक साड़ी के साथ ऑक्सीडाइज्ड चूड़ियां

अगर आप कॉटन की ब्लैक साड़ी पहन रही हैं, तो एक साथ में ऑक्सीडाइज्ड चूड़ियों को पहन सकती हैं। वहीं दूसरे हाथ में वॉच बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देगी। इसके साथ आप मिनिमल ज्वेलरी को पेयर कर सकती हैं। इस लुक को ऑफिस या गैदरिंग पर कैरी किया जा सकता है।

पर्पल साड़ी के साथ मीनाकारी चूड़ियां

अगर आप सावन में पर्पल साड़ी पहन रही हैं, तो इसके साथ मीनाकारी डिजाइन की चूड़ियों को स्टाइल किया जा सकता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश लुक देता है, जिसे आप किसी भी तरह के फंक्शन में पहन सकती हैं।