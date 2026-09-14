Kids Room Wall Decor Ideas: छोटे बच्चे के कमरे को रंगीन, आकर्षक और खूबसूरत तरीके से सजाना उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है। बच्चा अपने आसपास रखी चीजों को देखकर काफी कुछ सीखता है। ऐसे में उनका कमरा जितना क्रिएटिव तरीके से सजाया जाएगा, इसका उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर उतना ही असर पड़ सकता है। यही वजह है आजकल ज्यादातर माता-पिता बच्चों के लिए अलग से कमरा बनवाते हैं। हालांकि कई बार बजट की वजह से कमरे को सजाया नहीं जाता है। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।

दरअसल हम आपको कुछ आसान और बजट फ्रेंडली तरीकों के बारे में बताएंगे। जिनकी मदद से आप कमरे की दीवारों को आकर्षक और खूबसूरत बना सकते हैं। आइए जानते हैं बच्चे के कमरे की दीवारों को सजाने यूनिक तरीकों के बारे में।

एलईडी स्टार स्ट्रिंग लाइट्स

कमरे को आकर्षक लुक देने के लिए एलईडी स्टार स्ट्रिंग लाइट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप खाली दीवार पर लगा सकते हैं। इसके अलावा यह खिड़की पर भी लगाई जा सकती है। यह डेकोर कमरे को सुंदर और मूड को लाइट बनाने में मदद कर सकता है।

हैमॉक नेट डेकोर

यूनिक और स्टाइलिश वॉल डेकोर के लिए हैमॉक नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बच्चों के कमरे या घर के किसी कोने में सामान को व्यवस्थित रखने और सुंदरता बढ़ाने के काम आता है। यह एक बोहेमियन हैंगिंग एक्सेसरी है। जिसे कॉटन की रस्सी या मैक्रैम से जाल के रूप में बुना जाता है। इसके ऊपर आप बच्चे के सॉफ्ट टॉयज रख सकते हैं। जिससे कमरा भी आकर्षक दिखेगा और सामान भी व्यवस्थित तरीके से रखा रहेगा।

फोटो ग्रिड

कमरे को आकर्षक और सुंदर दिखाने के लिए दीवारों को सजाना बजट फ्रेंडली तरीका हो सकता है। इसके लिए आप खाली दीवार पर फोटो ग्रिड लगा सकते हैं। जिसके ऊपर बच्चे की तस्वीरों से लेकर उनके द्वारा बनाए गए फूल, ग्रीटिंग कार्ड या डेकोरेटिव चीजों को लगा सकते हैं। यह दिखने में काफी सुंदर और क्रिएटिव लगता है।

वॉल आर्ट

कई बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक होता है। ऐसे में आप उनके कमरे को आकर्षक और खूबसूरत बनाने के लिए वॉल आर्ट लगा सकते हैं। कार्टून कैरेक्टर, मून और स्टार, सूरज की बिखरती किरणें या अन्य बच्चों से जुड़ी वॉल आर्ट को दीवार पर सजा सकते हैं। इसे आप बेड के पीछे वाली दीवार पर लगा सकते हैं।

हैंगिंग शेल्फ

छोटे बच्चे के कमरे को सजाने के लिए दीवार पर हैंगिंग शेल्फ लगा सकते हैं। जिसपर आप छोटे इंडोर प्लांट्स, टेडी बियर, एलईडी लैंप, किताबें और खिलौने रख सकते हैं। इसे डेकोरेट करने के लिए साइड में फेयरी लाइट्स या आर्टिफिशियल बेल का लटका सकते हैं। यह तरीका खाली दीवार को अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बना सकता है।