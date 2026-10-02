दिवाली एक ऐसा त्योहार जिसकी तैयारियां लोग महीनों पहले से ही शुरू कर देते हैं। घरों की साफ-सफाई और पेंट करना इस दौरान बहुत आम है। दिवाली आने से पहले ही घर को पेंट करवाने का काम शुरू हो जाता है। दीवारों के पुराने रंगों को बदला जाता है ताकि घर को एक नया और फ्रेश लुक मिल सके। आजकल कमरे की दीवारों को एक रंग से रंगने की बजाय कॉम्बिनेशन अपनाया जा रहा है। इससे कमरा स्टाइलिश और आकर्षक नजर आता है। हालांकि कई बार हमें समझ नहीं आता कि किस कमरे के लिए कौन सा रंग अच्छा लग सकता है। अगर आप भी अपने बेडरूम की दीवारों के रंग को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यहां दिए गए रंगों के कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हैं।

बेज और सफेद

अगर आप ज्यादा चमकीला रंग नहीं चाहते हैं, तो बेडरूम के लिए बेज और सफेद रंग पेंट करवा सकते हैं। यह कलर कॉम्बिनेशन क्लासिक और प्रसिद्ध विकल्पों में से एक है। इससे कमरे को शांत, मॉडर्न और क्लासिक लग सकता है। बेडरूम की मुख्य दीवार को बेज और बाकी की दीवारों को सफेद रंग से पेंट करवा सकते हैं।

सेज ग्रीन और क्रीम

बेडरूम की एक मुख्य दीवार (बेड के पीछे) को सेज ग्रीन रंग से पेंट करवाएं और बाकी की दीवारों के लिए सॉफ्ट क्रीम रंग रखें। यह रंग शांत, प्राकृतिक और क्लासिक लुक दे सकता है। कुछ अलग और हटके लुक के लिए इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन को चुन सकते हैं।

नेवी ब्लू और सफेद

अगर बेडरूम के लिए गहरा रंग चुनना चाहते हैं, तो नेवी ब्लू और सफेद बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह एक क्लासिक और स्टाइलिश वाइब देता है। कमरे की एक दीवार का रंग नेवी ब्लू रखें और बाकी की दीवारों को सफेद रंग से पेंट करवाएं। इससे कमरा खुला और बड़ा नजर आ सकता है।

हल्का पिंक और सफेद

घर के इंटीरियर के अनुसार हल्का पिंक और सफेद दीवारों का कलर कॉम्बिनेशन बेडरूम को अच्छा लुक दे सकता है। यह मॉडर्न और एलिगेंट लुक के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इससे कमरा बड़ा, हवादार और चमकदार दिख सकता है। यह रंग सुकून और आरामदायक माहौल बना सकता है।

ग्रे और सफेद

मॉडर्न और क्लासिक होम डेकोर के साथ दीवारों को ग्रे और सफेद रंग से पेंट करवा सकते हैं। यह रंग बेडरूम के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह कलर कॉम्बिनेशन बेडरूम को शांत, संतुलित और बड़ा लुक दे सकता है। अगर आपका कमरा छोटा है, तो इस रंग को चुन सकते हैं।

पीच और ऑफ व्हाइट

बेडरूम को क्लासी, शांत और आकर्षक लुक देने के लिए इस कलर कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जा सकता है। कमरे की मुख्य दीवार का रंग पीच रखें और बाकी की दीवारों का रंग ऑफ व्हाइट रखें। बेडरूम के अलावा इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन को लिविंग रूम के लिए भी चुना जा सकता है।

लैवेंडर और सफेद

दीवारों का रंग कुछ अलग करना चाहते हैं, तो लैवेंडर और सफेद कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। यह कमरे को शांत, फ्रेश और मॉडर्न लुक दे सकता है। लैवेंडर की सॉफ्टनेस और सफेद रंग की चमक मिलकर कमरे को हवादार और बड़ा दिखाने में मदद कर सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन बेडरूम के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

ऑलिव ग्रीन और बेज

दीवारों को शांत और मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो ऑलिव ग्रीन और बेज रंग का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। बेडरूम के लिए यह रंग अच्छा लगेगा। इस रंग के साथ लकड़ी के फर्नीचर, इंडोर पौधे और क्ले जैसी सजावटी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। इससे कमरे को आप एस्थेटिक और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं।