Bandhani Print Kurti Designs: पारंपरिक और रंग-बिरंगे डिजाइन की वजह से बांधनी प्रिंट को काफी पसंद किया जाता है। साड़ी से लेकर कुर्ती तक, बांधनी प्रिंट डिजाइन आकर्षक और खूबसूरत लुक दे सकती हैं। समय के साथ इसके पैटर्न और स्टाइल में कई तरह के बदलाव आए हैं। इन्हें आप ऑफिस, कैजुअल आउटिंग, खास मौके, त्योहार या किसी भी अवसर पर पहन सकते हैं। अगर आप अपने वॉर्डरोब में कुछ नए और यूनिक कपड़ों को शामिल करना चाहती हैं, तो बांधनी प्रिंट कुर्ती के इन डिजाइन्स से आइडिया ले सकती हैं।

अगर आप एथनिक लुक को स्टाइलिश और फैशनेबल बनाना चाहती हैं, तो बांधनी प्रिंट कुर्ती एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यहां दिए गए कुछ डिजाइन्स को आप अपने वॉर्डरोब का हिस्सा बना सकती हैं।

बांधनी हॉल्टर नेक कुर्ती

अगर आप कॉलेज, ऑफिस या त्योहार के लिए एथनिक लुक चाहती हैं, तो बांधनी प्रिंट हॉल्टर नेक शॉर्ट डिजाइन वाली कुर्ती पहन सकती हैं। इस तरह की कुर्ती को पलाजो, ट्राउजर या जींस के साथ स्टाइल किया जा सकता है, जो आपके लुक को आकर्षक और खूबसूरत बना सकते हैं।

गोटा पट्टी कुर्ती

गोटा पट्टी कुर्ती वाली बांधनी प्रिंट कुर्तियां त्योहारों या पूजा से जुड़े मौकों पर स्टाइल की जा सकती हैं। इसके साथ आप चूड़ीदार, पलाजो या शरारा स्टाइल कर सकती हैं, जो एथनिक लुक को और खास बना सकते हैं। इस लुक को आप ज्वेलरी के साथ और आकर्षक बना सकती हैं।

बांधनी अनारकली कुर्ती डिजाइन

अगर आप क्लासिक लुक चाहती हैं, तो बांधनी अनारकली कुर्ती चुन सकती हैं। जिसे त्योहार, शादी या खास मौके पर पहना जा सकता है। इसके साथ झुमके, चूड़ियां और एथनिक फुटवियर को स्टाइल किया जा सकता है, जो आपके लुक को आकर्षक बनाने में मदद करेंगे।

ए लाइन बांधनी कुर्ती

अगर आप आराम और स्टाइल को महत्व देती हैं, तो ए लाइन बांधनी कुर्ती अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। इसे लेगिंग, पलाजो और पैंट के साथ पहनकर कैजुअल से लेकर सेमी फॉर्मल लुक क्रिएट कर सकती हैं। इसके साथ आप ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स और जूती को पेयर कर सकती हैं।

ऑफिस, कॉलेज या रोजमर्रा की आउटिंग के लिए इस तरह के बांधनी प्रिंट कुर्ती डिजाइन को स्टाइल किया जा सकता है। मॉडर्न और पारंपरिक डिजाइन के बेहतरीन कॉम्बिनेशन के लिए इन कुर्ती डिजाइन से आइडिया लिया जा सकता है।