सावन के महीने में रक्षाबंधन, तीज और कई बड़े त्योहार आते हैं। जिसके लिए महिलाएं कई दिनों पहले से तैयारी शुरू कर देती हैं। अपनी आउटफिट को लेकर वे ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी चेक करती हैं। जिसमें उन्हें कई दिन लग सकते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता है कि त्योहार पर क्या पहना जाए। ऐसे में अनारकली सूट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जिसे आप किसी भी खास मौके पर पहन सकती है। यह काफी खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। जो लडकियों से लेकर शादीशुदा महिलाओं तक, सभी पर खूब जचता है।

अगर आप इस बार अनारकली सूट को स्टाइल करना चाहती हैं, तो यहां दिए गए डिजाइन देख सकती हैं। जिनकी मदद से त्योहार पर यूनिक और हटके लुक क्रिएट किया जा सकता है।

मिरर वर्क अनारकली सूट

पारंपरिक मौके या फेस्टिव सीजन में स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो मिरर वर्क अनारकली सूट बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मिरर वर्क की वजह से इसका लुक काफी आकर्षक लगता है। इसके साथ आप झुमके और सिंपल हील्स को पेयर कर सकती हैं। एलिगेंट और स्टाइलिश लुक के लिए इस तरह के डिजाइन सिलेक्ट कर सकती हैं।

मस्टर्ड कलर अनारकली सूट

फेस्टिव सीजन में मस्टर्ड कलर अनारकली सूट बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकता है। इस रंग के सूट के साथ आप गोल्डन ज्वेलरी को स्टाइल कर सकती हैं। पूजा या खास मौके पर इसे पहनना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके साथ सिर्फ झुमके और बैंगल्स को भी स्टाइल किया जा सकता है।

स्लीवलेस अनारकली सूट

मॉडर्न और यूनिक लुक के लिए स्लीवलेस अनारकली सूट बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस तरह के सूट डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लुक देते हैं। जिसके साथ आप स्टेटमेंट ईयररिंग्स और बन हेयर स्टाइल को अपना सकती हैं। इस सूट को आप शादी में भी कैरी कर सकती हैं।

व्हाइट अनारकली सूट

व्हाइट अनारकली सूट हमेशा क्लासी और एलिगेंट लुक देते हैं। इस पर गोल्डन, सिल्वर या कलरफुल एम्ब्रॉयडरी वर्क काफी सुंदर लगेगा। अगर आप सिर्फ व्हाइट कलर नहीं पहनना चाहती हैं, तो फ्लोरल डिजाइन वाले अनारकली सूट भी बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इसके साथ हैवी ज्वेलरी नहीं बल्कि झुमके और मिनिमल एक्सेसरीज को स्टाइल करें।

सिल्क अनारकली सूट

सिल्क फैब्रिक अनारकली सूट रॉयल और क्लासी लुक दे सकते हैं। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए गोल्डन ज्वेलरी, मैचिंग फुटवियर और लाइट मेकअप किया जा सकता है। फेस्टिवल से लेकर शादी फंक्शन के लिए भी इसे आप स्टाइल कर सकती हैं।

एम्ब्रॉयडरी अनारकली सूट

एम्ब्रॉयडरी वर्क अनारकली सूट फेस्टिव लुक को खास बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर सूट पर हैवी एम्ब्रॉयडरी है, तो इसके साथ मिनिमल ज्वेलरी पेयर करें। जिससे लुक बैलेंस्ड और अट्रैक्टिव लग सकता है। इसके अलावा लाइट कर्ल्स हेयर स्टाइल और ट्रेडिशनल जूती लुक को कंप्लीट कर सकती हैं।