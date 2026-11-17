ऑफिस, कॉलेज और स्कूल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में नाश्ता अगर स्किप हो जाए, तो कई बार पूरा दिन भूखा भी रहना पड़ सकता है। ज्यादातर लोग लंच देर से करते हैं, ऐसे में नाश्ता करना जरूरी है। यह पेट को लंबे समय तक भरने में मदद करता है। लेकिन कई बार समझ नहीं आता है कि क्या बनाया जाए। अगर आप भी नाश्ते को लेकर कंफ्यूजन में रहती हैं, तो बेसन से कुछ बना सकती हैं।

सुबह भागदौड़ में अक्सर नाश्ता बनाने का समय कम पड़ जाता है। ऐसे में हर कोई ऐसी रेसिपी की तलाश में रहता है, जो आसानी से कम समय में बनाई जा सके। अगर आप भी ऐसी ही रेसिपी तलाश रहे हैं, तो यहां दी गई कुछ डिशेज को ट्राई कर सकते हैं।

चीला

बेसन का चीला सुबह बनने वाली बहुत सरल और स्वादिष्ट डिश है। नाश्ते के रूप में यह बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए बेसन में प्याज, हरी मिर्च, नमक और गरम मसाला मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लें। अब नॉन स्टिक पैन में बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से पलटकर सेंक लें। इस तरह आप मिनटों में चीला तैयार कर सकती हैं।

ढोकला

सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार ढोकला बनाने के लिए बेसन में हल्दी, नमक, चीनी और पानी डालकर घोल तैयार कर लें। लगभग 15 मिनट रखने के बाद इसमें नींबू का रस और हल्का तेल मिलाएं। अब इस बैटर को सांचे में रख दें। इसे भाप से करीब 15-20 मिनट पकाएं। इसे निकालकर पीस में काट लें। अब ऊपर से तड़का लगाकर चटनी के साथ सर्व करें।

अप्पे

सूजी की बजाय बेसन के अप्पे भी बनाए जा सकते हैं। बेसन, सूजी और अपनी पसंद की सब्जियों को बारीक काटकर मिक्स कर लें। पानी डालकर अच्छी तरह अप्पे जैसा घोल तैयार कर लें। अब इसके ऊपर राई का तड़का लगाएं। इस घोल को अप्पे के सांचे में रखें और पकाएं। इस तरह आप बेसन के अप्पे तैयार कर सकती हैं।

खांडवी

खांडवी गुजरात की पारंपरिक डिश है। जिसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। एक कप बेसन में दही, हल्दी पाउडर, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, नमक और पानी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसका घोल पतला और चिकना बनाना है। इसीलिए इसे अच्छी तरह फेंट लें। अब पैन या कड़ाही में घोल को पकाएं। इस दौरान चम्मच से इसे लगातार चलाते रहें। जब यह तैयार हो जाए, तो इसे चिकनी सतह पर पतला करके फैलाएं। अब इसे लंबा-लंबा काट लें और फिर एक एक पीस को रोल कर लें। इसके बाद आप ऊपर से तड़का लगा सकते हैं।

बेसन टोस्ट

अगर आप ब्रेड और बेसन से कुछ रेसिपी बनाना चाहती हैं, तो टोस्ट बना सकती हैं। जिसके लिए एक बाउल में एक कप बेसन लें। इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और हरा धनिया बारीक काटकर डाल दें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला मिलाएं। इसका पतला सा घोल तैयार कर लें। अब ब्रेड स्लाइस को दो छोटे टुकड़ों में काट लें। इसे बेसन के घोल में डुबोएं। अब तवे पर इसे घी लगाकर कुरकुरा होने तक सेंक लें। इस तरह आप आसानी से बेसन टोस्ट तैयार कर सकती हैं।

उत्तपम

उत्तपम बनाने के लिए सूजी यानी रवा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसे आप बेसन से भी बना सकते हैं। इसके लिए 2 कप बेसन में 1 कप सूजी, 1 कप दही और सब्जियों को बारीक काटकर डाल दें। साथ ही बेकिंग सोडा और नमक भी मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका बैटर तैयार हो जाएगा। अब इसे गरम तवे पर फैलाएं और दोनों तरफ पलटकर अच्छी तरह सेंक लें।

पकौड़े

पकौड़ा जल्दी बनने वाली बेहतरीन डिश है। इसे आप किसी भी सब्जी के साथ बना सकते हैं। प्याज, आलू, हरी मिर्च या अन्य चीजों के भी पकौड़े बनाए जा सकते हैं। बेसन के घोल में सब्जियां और मसाले डालकर पकौड़ों का घोल तैयार कर लें। अब इन्हें तेल में पकाएं और हरी चटनी के साथ सर्व करें।