करवाचौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिनों पहले से करने लगती हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज पहले से ही खरीद ली जाती है। इस मौके पर लुक को खास बनाने में आउटफिट के अलावा मेकअप और हेयरस्टाइल भी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप हेयरस्टाइल को लेकर कंफ्यूज हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपको कुछ ऐसे हेयरस्टाइल बताने जा रहे हैं, जो लुक को खास बनाने में मदद कर सकते हैं।

इस साल करवाचौथ 29 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दौरान अपने लुक को और खास बनाने के लिए यहां बताए गए हेयरस्टाइल से आइडिया ले सकती हैं। इन हेयरस्टाइल को ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ बनाया जा सकता है, जिससे लुक में चार चांद लग सकते हैं।

क्लासिक लो बन विद फ्लावर्स

करवाचौथ पर अपने लुक को स्पेशल बनाने के लिए क्लासिक लो बन हेयरस्टाइल किया जा सकता है। बालों का बन यानी जूड़ा बनाने के बाद फूलों से इसे चारों तरफ सजाएं। इससे बाल आकर्षक लग सकते हैं और आउटफिट में भी चार चांद लग सकते हैं। इस तरह का हेयरस्टाइल ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ अच्छा लुक दे सकता है।

हाफ अप हाफ डाउन कर्ल्स

अगर आपको चोटी या जूड़ा नहीं बनाना है, तो बालों को आधा खुला रख सकती हैं। आधे बालों को पीछे की तरफ क्लिप करके बांध लें। अब नीचे के बालों को कर्लर की मदद से हल्का कर्ल कर लें। इन्हें अगर थोड़ा और स्टाइलिश बनाना चाहती हैं, फूलों या हेयरक्लिप से बालों को सजा सकती हैं।

हाई मेसी बन

पारंपरिक मौकों पर साड़ी या लहंगे के साथ मेसी बन बना सकती हैं। इसे थोड़ा ऊपर रख सकती हैं, जिससे आकर्षक और खूबसूरत लुक क्रिएट किया जा सकता है। इस तरह के हेयरस्टाइल करवाचौथ पर काफी पसंद किए जाते हैं, जो लंबे बालों को अच्छे लग सकते हैं।

स्लीक लो पोनीटेल

करवाचौथ की तैयारियों में अक्सर महिलाओं के पास कम समय बचता है। ऐसे में आप स्लीक लो पोनीटेल बना सकती हैं। यह हेयरस्टाइल साड़ी के साथ-साथ सूट पर भी खूब जच सकता है। इसे आप गजरे से सजा भी सकती हैं। इस तरह का हेयरस्टाइल बनाने के लिए पहले बालों को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करें और फिर पोनीटेल बनाएं।

ट्विस्टेड बन विद हेयर एक्सेसरीज

अगर आप साड़ी, सूट या लहंगे के साथ कुछ अलग हेयरस्टाइल करना चाहती हैं, तो बालों का बन (जूड़ा) बना सकती हैं। ट्विस्टेड बन बनाकर इसे हेयर एक्सेसरीज की मदद से सजाएं। इससे लुक में चार चांद लग सकते हैं। एक्सेसरीज को अपनी ज्वेलरी के अनुसार मैच करके लगाएं।

ट्रेडिशनल ब्रेड विद फ्लावर्स

करवाचौथ पर महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनती हैं। इसके साथ अगर आप खूबसूरत और क्लासी हेयरस्टाइल तलाश रही हैं, तो ब्रेड बना सकते हैं। बालों की लंबी चोटी बनाकर उन्हें फूलों से सजाया जा सकता है। इस तरह का हेयरस्टाइल साड़ी ही नहीं बल्कि लहंगे के साथ भी ट्रेडिशनल ब्रेड खूबसूरत लगती है।

कर्ल हेयर विद एक्सेसरीज

जिन महिलाएं के बाल ज्यादा लंबे नहीं होते, उन्हें ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ हेयरस्टाइल बनाने को लेकर कंफ्यूजन रहती है। ऐसे में आप अपने बालों को हल्का कर्ल कर सकते हैं। अब बालों को एक्सेसरीज के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस तरह छोटे बालों के साथ भी खूबसूरत हेयरस्टाइल क्रिएट किया जा सकता है। यह हेयरस्टाइल किसी भी ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ अच्छा लग सकता है।