ज्यादातर लोग स्वाद के साथ-साथ सेहत का ख्याल रखना भी पसंद करते हैं। यही वजह है कि लोग अपनी डाइट में उन चीजों को शामिल करना चाहते हैं जिसमें प्रोटीन, विटामिन और अन्य जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में सोयाबीन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है जो प्रोटीन और एनर्जी का अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर आप सोयाबीन को एक ही तरीके से खाकर बोर हो गए हैं, तो यहां सोयाबीन की कुछ अलग-अलग रेसिपी बताई गई हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से ट्राई कर सकते हैं।

सोयाबीन मसाला करी

इसे बनाने के लिए सोयाबीन, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन, हरी मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और तेल की जरूरत होगी। सबसे पहले सोयाबीन को पानी में अच्छी तरह से उबाल लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और इसमें जीरा, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन और टमाटर डालकर भून लें। इसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, उबले हुए सोयाबीन और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें जरूरत के अनुसार पानी डालें और पकने के बाद गैस बंद कर दें।

सोया चंक्स मसाला

इसे बनाने के लिए सबसे पहले सोया चंक्स को करीब 5 मिनट तक गर्म पानी में उबाल लें। अब कड़ाही में तेल डालें और गर्म होने के बाद इसमें जीरा, हींग, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालकर पकाएं। इसके बाद सभी मसालों जैसे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब यह पक जाए तो इसमें गार्निश के लिए ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें।

सोया पुलाव

सबसे पहले सोया चंक्स और चावल को अलग-अलग उबाल लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, राई, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर डालें। जब यह पक जाए तो इसमें सभी मसाले, सोया चंक्स और चावल डालकर अच्छे से मिक्स करें। गार्निश के लिए ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया मिलाएं। इसे आप लंच या डिनर में सर्व कर सकते हैं।

सोया कीमा

वेजिटेरियन लोगों के लिए सोया कीमा प्रोटीन का अच्छा सोर्स साबित हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को उबाल लें और इसका अतिरिक्त पानी निचोड़ लें। अब इन्हें मिक्सर में दरदरा पीस लें। इसके बाद पैन में तेल डालकर जीरा, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर डालकर पकाएं। इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मसाले भून लें। अब इसमें सोया कीमा डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह सोया कीमा तैयार हो जाएगा।

सोया मंचूरियन

सबसे पहले सोयाबीन को उबाल लें। इसका पानी निकालकर इसमें स्वादानुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, मैदा और कॉर्नस्टार्च को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इन्हें तेल में फ्राई कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, सब्जियां, काली मिर्च, नमक, सोया सॉस और पानी डालकर पकाएं। अब इसमें पानी में मिलाकर थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डालें। सोया चंक्स डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। इस तरह स्वादिष्ट सोया मंचूरियन तैयार हो जाएगा।

सोयाबीन टिक्का

सोयाबीन को गर्म पानी में कुछ देर भिगोकर रखें। इसके बाद पानी को पूरी तरह निकाल लें। उबले हुए सोयाबीन में दही, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा अदरक-लहसुन का पेस्ट, बेसन और मैदा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इन्हें तेल में डालकर फ्राई कर लें। इन्हें आप हल्का ग्रील या रोस्ट भी कर सकते हैं।

सोयाबीन सूप

सूप बनाने के लिए सोया चंक्स को गर्म पानी में करीब 15 से 20 मिनट तक भिगोकर रखें। अब इनका पूरा पानी निकाल दें। अब एक पैन में तेल डालकर प्याज, अदरक और लहसुन डालकर ब्राउन होने तक पकाएं। गाजर, बीन्स और पत्तागोभी डालकर करीब 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद पानी, सोया चंक्स, नमक, काली मिर्च और सोया सॉस डालकर कुछ देर उबलने दें। धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं जिससे सभी सब्जियां पक जाएं। अब इसमें हरा धनिया डालकर गर्मागर्म सर्व करें।