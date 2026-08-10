हरियाली तीज का सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व है। इस दिन महिलाएं सज-धजकर तैयार होती हैं। इस साल यह त्योहार 15 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस मौके पर महिलाएं आउटफिट से लेकर ज्वेलरी तक, हर चीज की तैयारी पहले से ही शुरू कर देती हैं। अगर आप इस बार तीज पर खूबसूरत और आकर्षक लुक अपनाना चाहती हैं, तो लहरिया प्रिंट आउटफिट ट्राई कर सकती हैं। साड़ी से लेकर सूट तक आप अपनी पसंद के अनुसार त्योहार पर आउटफिट स्टाइल कर सकती हैं।

लहरिया प्रिंट राजस्थान में शुरू हुई टाई एंड डाई तकनीक है। इस तकनीक में हाथ से कपड़ों को बांधा जाता है और फिर उन्हें रंगा जाता है। इसके जरिए कपड़ों पर लहरदार पैटर्न बनाए जाते हैं। यह राजस्थान की पारंपरिक कला है जिसे जोधपुर और उदयपुर में खासतौर पर बनाया जाता है।

ग्रीन लहरिया प्रिंट साड़ी

तीज के मौके पर ज्यादातर महिलाएं हरे रंग के आउटफिट पहनना पसंद करती हैं। ऐसे में आप ग्रीन कलर की लहरिया प्रिंट साड़ी को स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप लुक को ज्यादा हैवी नहीं रखना चाहती, तो लाइटवेट सिंपल साड़ी भी अच्छी लगेगी। इसके साथ बैंगल्स, नेकलेस, जूतियां और लाइटमेकअप अच्छा लगेगा।

लहरिया प्रिंट लहंगा डिजाइन

हरियाली तीज पर राजस्थानी लुक अपनाना चाहती हैं तो लहरिया प्रिंट लहंगा बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लाइटवेट और सिंपल डिजाइन के लहंगे को चूड़ियां, ज्वेलरी और लाइट मेकअप के साथ स्टाइल किया जा सकता है। लहंगे के साथ आप दुपट्टे को अलग-अलग तरीके से स्टाइल कर सकती हैं।

लहरिया प्रिंट अनारकली सूट

अनारकली सूट को सुहागिन महिलाओं के साथ-साथ कुंवारी लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। लहरिया प्रिंट अनारकली सूट बहुत ही आकर्षक और स्टाइलिश लुक दे सकता है। इसके साथ आप पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियां, गले में नेकलेस और कानों में खूबसूरत झुमके पेयर कर सकती हैं।

लहरिया प्रिंट बॉर्डर साड़ी

लहरिया प्रिंट बॉर्डर साड़ी एक यूनिक और एलिगेंट लुक देती है। इसे आप तीज पर ज्वेलरी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। सिल्क, ऑर्गेंजा और जॉर्जेट फैब्रिक वाली बॉर्डर साड़ियां आरामदायक और सुंदर लुक देती हैं।

लहरिया प्रिंट सूट डिजाइन

कई महिलाएं साड़ी की बजाय सूट पहनना पसंद करती हैं। ऐसे में लहरिया प्रिंट सूट को प्लाजो या सलवार के साथ पेयर कर सकती हैं। इसके साथ हाथों में चूड़ियां और ज्वेलरी को स्टाइल करके सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट किया जा सकता है।