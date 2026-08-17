आजकल बच्चे घर का खाना खाने की बजाय बाहर का जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं। गोल गप्पे, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, मोमोस और समोसे खाने में स्वादिष्ट तो लगते हैं, लेकिन रोजाना इनका सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में बच्चों के खाने की आदत में बदलाव जरूरी है। अक्सर दाल-रोटी, चावल या सब्जी से बच्चे बोर हो जाते हैं या फिर खाने में मुंह बनाते हैं। ऐसे में आप उनके लिए कुछ रेसिपी बना सकती हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं।

आज हम आपके साथ कुछ ऐसी ही रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। जब भी बच्चे कुछ अच्छा खाने की जिद करें, तो उन्हें बाहर की चीजों के बजाय इन हेल्दी रेसिपी को खिलाया जा सकता है। आइए, जानते हैं इनकी रेसिपी।

वेज स्टफ्ड रोल

सामग्री

रोटी या पराठा

उबला हुआ आलू

गाजर

शिमला मिर्च

पत्ता गोभी

पनीर

नमक

मसाले

बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में सब्जियों को डालकर हल्का भून लें। इसमें मैश किया आलू, पनीर, नमक और अपनी पसंद के मसाले मिलाएं। अब रोटी या पराठे पर हरी चटनी या दही की डिप लगाएं। इसके बाद स्टफिंग को रोटी या पराठे पर रखें। इसे तवे पर हल्का सेंक लें। बच्चों को घर की चटनी के साथ सर्व करें।

ओट्स इडली

सामग्री

ओट्स

सूजी

दही

पानी

नमक

गाजर और अन्य सब्जियां

बनाने का तरीका

सबसे पहले ओट्स को हल्का सा पीस लें। इसमें सूजी, दही, नमक और जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें। इसमें बारीक कटी गाजर मिला सकते हैं। इस घोल को कुछ देर के लिए रख दें। अब इसे इडली के कुकर में तेल लगाकर डालें। जब यह पक जाए, तो इसे सांभर या नारियल की चटनी के साथ बच्चों को सर्व करें।

कॉर्न चाट

सामग्री

स्वीट कॉर्न

बारीक कटा टमाटर

खीरा

प्याज

नींबू का रस

चाट मसाला

नमक

बनाने की विधि

इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्वीट कॉर्न को उबाल लें। अब एक बाउल में कॉर्न, टमाटर, खीरा और प्याज डालें। अब इसमें स्वादानुसार नमक, चाट मसाला और नींबू का रस मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें और ऊपर से गार्निश के लिए हरा धनिया डालें। इस तरह मिनटों में टेस्टी स्नैक बन सकता है। बच्चे खाना देखकर आकर्षित होते हैं, ऐसे में इसे प्लेट पर डेकोरेट करके दे सकते हैं।