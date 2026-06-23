Healthy Office Lunch Recipes: ऑफिस जाने की जल्दी में लोगों के पास लंच तैयार करने का ज्यादा समय नहीं रहता है। ऐसे में कई बार बाहर से खाना मंगाना पड़ता है जो काफी महंगा होता है और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप कम समय में हेल्दी और टेस्टी लंच बनाना चाहते हैं तो कुछ रेसिपी ट्राई कर सकते हैं जो कम समय में आसानी से बनकर तैयार हो सकती हैं।

आज हम आपको ऐसी ही कुछ रेसिपीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो झटपट तैयार की जा सकती हैं और जिन्हें आप ऑफिस लंच के लिए पैक कर सकते हैं। इन खास रेसिपीज को शेफ संजीव कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। आइए, जानते हैं इन्हें बनाने का तरीका।

मोरिंगा थालीपीठ

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें। अब इसमें एक छोटी चम्मच राई, उड़द दाल और चना दाल डालकर सुनहरा होने तक पकाएं। अब एक बाउल में रागी का आटा लें और उसमें कटी हुई हरी मिर्च, सफेद तिल, लाल मिर्च पाउडर, प्याज, नमक, मोरिंगा की पत्तियां और तैयार किया हुआ तड़का डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें आधा कप गुनगुना पानी मिलाकर नरम आटा गूंथ ले। इसे पैन पर हाथ से रोटी का आकार दें और उंगलियों से निशान बनाएं। ऊपर से हल्का तेल डालें और दोनों तरफ अच्छी तरह पकने दें। इस तरह मोरिंगा थालीपीठ तैयार हो जाएगी जिसे आप लंच में पैक कर सकते हैं।

प्याज टमाटर का पुलाव

सबसे पहले एक पैन या कड़ाही में तेल गर्म करके उसमें जीरा, तेज पत्ता, काली मिर्च और प्याज डालें। इसे गुलाबी होने तक भून लें। अब इसमें 3 कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक मिलाएं। जब यह नरम हो जाए तब इसमें लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें भिगोए हुए बासमती चावल मिलाएं। इसके बाद पानी और स्वादानुसार नमक डालकर पकाएं। जब यह पक जाए तो इसे हरे धनिया के साथ सर्व करें।

रागी रवा उत्तपम

इसे बनाने के लिए एक पैन में रागी रवा डालकर करीब 4-5 मिनट तक भून लें। अब दूसरे पैन में 2 चम्मच तेल डालें जब यह गर्म हो जाए तो इसमें राई, करी पत्ता, हींग, हरी मिर्च और प्याज डालकर गुलाबी होने तक पकाएं। अब इसमें टमाटर और स्वादानुसार नमक डालकर पकाएं। इसके बाद गाजर और मटर डालकर करीब 3-4 मिनट तक ढक कर पकाएं। अब इसमें रागी रवा मिलाएं और पानी डालकर कुछ देर पकने दें। इसे करीब 10 मिनट तक ढककर पकाएं।