गर्मी का मौसम अपने साथ कई तरह के ताजे और रसीले फल लेकर आता है। इस समय तरबूज, खरबूज, लीची और जामुन जैसे फल खूब मिलते हैं, जो न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को ठंडक और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही, फलों का राजा यानी आम भी इसी मौसम की खास पहचान होता है, जिसका लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। आम अपने मीठे स्वाद, सुनहरे रंग और खुशबू के कारण लगभग हर किसी का पसंदीदा फल होता है।

गर्मियों के मौसम में आम को कई तरीकों से खाया और इस्तेमाल किया जाता है। पके हुए मीठे आम से जहां शेक, स्मूदी, आमरस और डेजर्ट बनाए जाते हैं, वहीं कच्चे आम का इस्तेमाल चटनी, अचार, पन्ना और सलाद जैसी स्वादिष्ट चीजें बनाने में किया जाता है। इसका मीठा और हल्का खट्टा स्वाद खाने का जायका बढ़ा देता है और गर्मी में ताजगी का एहसास भी कराता है। यहां तीन ऐसी आम की रेसिपी दी गई है, जिन्हें आप इस गर्मी में जरूर ट्राई करें।

1- मैंगो सालसा

सामग्री

1 पका आम (बारीक कटा हुआ)

1 छोटा प्याज (कटा हुआ)

1 टमाटर (बीज निकाले हुए, कटा हुआ)

1 हरी मिर्च (वैकल्पिक)

1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

ताजा हरा धनिया (कटा हुआ)

नमक और काली मिर्च स्वादानुसार

बनाने की विधि

एक बाउल में कटा हुआ आम, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें। इसमें नींबू का रस डालें और नमक व काली मिर्च मिलाएं। हल्के हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। तैयार मैंगो सालसा को टॉर्टिला चिप्स के साथ सर्व कर सकते हैं।

2- थाई मैंगो स्टिकी राइस

सामग्री

1 कप स्टिकी राइस (या सामान्य चावल 30 मिनट भिगोए हुए)

1 कप नारियल का दूध

3 बड़े चम्मच चीनी

एक चुटकी नमक

1 पका आम (स्लाइस में कटा हुआ)

बनाने की विधि

चावल को नरम होने तक पका लें। एक पैन में नारियल का दूध, चीनी और नमक हल्का गर्म करें। तैयार चावल में नारियल का दूध का आधा हिस्सा मिलाएं और उसे अच्छी तरह सोखने दें। अब चावल को आम के स्लाइस के साथ सर्व करें और ऊपर से बचा हुआ नारियल दूध डाल दें।

3- मैंगो पुदीना ड्रिंक

सामग्री

1 कप आम के टुकड़े

8-10 पुदीना पत्ते

1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

1 छोटा चम्मच शहद

1 कप ठंडा पानी या सोडा

बर्फ के टुकड़े

बनाने की विधि

मिक्सर में आम, पुदीना, शहद और नींबू का रस डालकर ब्लेंड कर लें। इसके बाद इसमें ठंडा पानी या सोडा मिला दें। अब एक गिलास में बर्फ डालकर ड्रिंक सर्व करें।

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