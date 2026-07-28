मिठाइयों के बिना कोई भी शुभ अवसर अधूरा-सा लगता है। यही वजह है कि त्योहार, पूजा, शादी या किसी भी खास मौके पर मिठाई जरूर आती है। हालांकि आजकल ज्यादातर लोग बाजार की मिठाई खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन घर पर बनी मिठाइयों का स्वाद और ताजगी अलग ही होती है। अगर आप इस सावन अपने हाथों से कुछ मीठा बनाना चाहते हैं, तो यहां बताई गई 2 रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। जिसे कम समय और सामग्री के साथ तैयार किया जा सकता है।

मिल्क पेड़ा रेसिपी

सामग्री

दूध- 1 लीटर

पिसी हुई चीनी- 80 ग्राम

केसर- 1 चुटकी

इलायची पाउडर- 3/4 चम्मच

पिस्ता- मुठभर

मिल्क पेड़ा बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में दूध को गर्म होने के लिए रख दें। इस दौरान चम्मच की मदद से इसे धीरे-धीरे चलाते रहें जिससे दूध बर्तन में न चिपके। जब दूध उबलने लगे तो इसमें केसर डालकर मिलाएं। दूध को लगातार उबालते हुए गाढ़ा कर लें। अब इसके अंदर पीसी हुई चीनी डालें और चम्मच से चलाते हुए पकाते रहें। जब दूध पककर खोये जैसा हो जाए, तो इसमें इलायची का पाउडर डालें। जब पककर खोये जैसा गाढ़ा हो जाए, तो इसे एक प्लेट में फैलाकर ठंडा कर लें। अब हाथ से इसे मसल लें और छोटे-छोटे पेड़े का आकार दें। इसे गार्निश करने के लिए ऊपर से पिस्ता डालें। इस तरह घर पर ताजा मिल्क पेड़ा तैयार हो जाएगा।

पाइनएप्पल कोकोनट लड्डू रेसिपी

जरूरी सामग्री

पाइनएप्पल (अनानास)- 3 कप

सौंफ- 2 चम्मच

काली मिर्च- 2 चम्मच

सूखा नारियल बुरादा- 2 कप

कंडेंस्ड मिल्क- 200 ग्राम

सूखा नारियल बुरादा (कोटिंग के लिए)

पाइनएप्पल कोकोनट लड्डू इस तरह बनाएं

सबसे पहले मिक्सर जार में कटे हुए पाइनएप्पल को पीस लें। ध्यान रखें पीसते समय इसमें पानी न डालें। अब इस प्यूरी को एक पैन में निकालकर गर्म करें। इसे धीरे-धीरे गाढ़ा कर लें। मिठाई का स्वाद बढ़ाने के लिए सौंफ और काली मिर्च को पीसकर पाइनएप्पल प्यूरी में डालें। जब पाइनएप्पल गाढ़ा हो जाए, तो इसमें नारियल का बुरादा और कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिलाएं। अब इस मिठाई के मिक्सचर को निकालकर ठंडा कर लें। अब इसे धीरे-धीरे हाथों से गोल आकार दें। इसे नारियल के बुरादे में लपेट दें। इस तरह सभी लड्डुओं को तैयार कर लें।