गर्मियों के मौसम में लोग ठंडी और हल्की चीजों का सेवन अधिक करते हैं, जिनमें रायता एक बेहतरीन विकल्प है। यह न सिर्फ शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि पाचन को दुरुस्त रखने और शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करता है, जिससे लू और डिहाइड्रेशन का खतरा कम हो जाता है। आमतौर पर बूंदी रायता, मिक्स वेज रायता और प्याज-टमाटर का रायता घरों में बनाया जाता है, लेकिन अगर आप कुछ नया और चटपटा ट्राई करना चाहते हैं, तो लंच में कच्चे पपीते का रायता बना सकते हैं।

कच्चा पपीता पोषक तत्वों, खासकर फाइबर और पाचन में मदद करने वाले एंजाइम्स से भरपूर होता है, जो गर्मियों में पेट को ठंडा रखने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। इसका हल्का क्रंची टेक्सर और दही का खट्टापन मिलकर इसे और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना देते हैं। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।

कच्चे पपीते के रायते में डाली जाने वाली सामग्री

1 कप कच्चा पपीता (छीलकर कद्दूकस किया हुआ)

1 कप ताजा दही

1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

स्वादानुसार काला और साधारण नमक

1-2 चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

आधा छोटा चम्मच चाट मसाला (वैकल्पिक)

थोड़ी सी चीनी (वैकल्पिक)

आधा इंच अदरक का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर

एक चम्मच तेल

आधा चम्मच राई

5-7 करी पत्ता

एक चुटकी हींग

पपीता रायता बनाने की आसान विधि

कद्दूकस किए हुए कच्चे पपीते को हल्का सा उबाल लें (2-3 मिनट) ताकि उसकी कच्ची महक खत्म हो जाए और वह थोड़ा नरम हो जाए। फिर पानी छानकर ठंडा होने दें।

अब एक बाउल में ताजा दही लें और उसे अच्छी तरह फेंट लें, ताकि वह स्मूद और क्रीमी हो जाए।

अब फेंटे हुए दही में उबला हुआ पपीता, हरी मिर्च कद्दूकस किया हुआ अदरक, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, सादा नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ी सी चीनी (वैकल्पिक) डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला दें, इससे स्वाद और ताजगी बढ़ जाती है।

अब एक छोटी कड़ाही में एक चम्मच तेल गरम करें। इसमें राई डालें, जब राई चटकने लगे तो करी पत्ता और एक चुटकी हींग डालें और हल्का सा भून लें।

तैयार तड़के को रायते के ऊपर डालें और हल्का सा मिक्स कर दें। रायते को 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने दें। इसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं।

Also Read

बाजार का क्यों खाना जब घर पर बना सकते हैं, यहां देखें क्रीमी मैंगो मलाई आइसक्रीम की आसान रेसिपी

