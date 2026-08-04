Sabudana Vada Recipe: सावन का महीना भगवान शिव की पूजा, व्रत और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान कई लोग व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसे में रोज एक जैसी फलाहारी चीजें खाने से कई लोग बोर हो जाते हैं। अगर आप कुछ स्वादिष्ट और टेस्टी खाना चाहते हैं, तो साबूदाना वड़ा बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हालांकि इसे एक नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग तरीकों से बनाया जा सकता है।

अगर आप साबूदाना वड़ा थोड़ा अलग अंदाज में बनाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए 4 तरीकों की मदद ले सकते हैं। इसकी रेसिपी शेफ रणवीर बरार ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है। इन्हें आप व्रत या स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं।

साबूदाना भिगोने और बाइंडिंग का तरीका

वड़ा बनाने के लिए साबूदाने को कम से कम 8-9 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें। पानी की मात्रा साबूदाने की मात्रा से थोड़ी ही ऊपर रखें। ताकि साबूदाना पूरा पानी सोख ले और उसे छानने की जरूरत न पड़े। बाइंडिंग के लिए आप उबले आलू ले सकते हैं और स्वाद बढ़ाने के लिए शकरकंदी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि मिश्रण में ज्यादा मात्रा में आलू या शकरकंद न मिलाएं क्योंकि इससे यह आलू की टिक्की बन सकती है। एक बाउल में भीगे हुए साबूदाने और शकरकंदी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।

एक बेस से तैयार करें 4 तरह के साबूदाना वड़ा

शेजवान साबूदाना वड़ा

साबूदाना वड़ा को चाइनीज ट्विस्ट देने के लिए इसमें शेजवान चटनी या सॉस का इस्तेमाल करें। अब भीगे हुए साबूदाने और शकरकंदी को अच्छी तरह मिक्स करें। अगर यह मिश्रण बाइंड नहीं हो रहा है, तो इसमें पोहा पाउडर मिक्स करें। अब इस मिश्रण से वड़ा तैयार कर लें। इसे कड़ाही में तेल डालकर तल लें।

तंदूरी साबूदाना वड़ा

इसमें देगी मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर, गरम मसाला और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसमें साबूदाना-शकरकंदी का मिश्रण और बाइंडिंग के लिए पोहा पाउडर मिक्स करें। इस मिश्रण से वड़े तैयार करें और तेल में तल लें।

चटनी साबूदाना वड़ा

साबूदाना और शकरकंदी के मिश्रण के साथ हरी चटनी, नारियल के बुरादे को अच्छी तरह मिक्स करें। इसमें भी बाइंडिंग के लिए पोहा पाउडर मिलाया जा सकता है। मिश्रण तैयार होने के बाद इससे वड़ा तैयार करें। सभी वड़ों को तेल में तल लें।

साबूदाना वड़ा

इसे बनाने के लिए साबूदाना और शकरकंदी का मिश्रण, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, खूब सारा करी पत्ता, हरा धनिया और भुनी हुई मूंगफली को कूटकर डालें। सभी सामग्री को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसके वड़े बनाएं और तेल में तल लें।