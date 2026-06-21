Instant Palak Paneer Dosa Recipe: साउथ इंडियन डोसा एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन घर पर डोसा बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है जिसकी वजह से लोग इसे बनाने से बचते हैं। अगर आप नाश्ते या ब्रंच में डोसा बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा नया ट्विस्ट देकर बना सकते हैं और खास बात यह है कि इसे बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज हम आपको इंस्टेंट पालक पनीर डोसा रेसिपी बताने जा रहे हैं जो बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी खूब पसंद आएगी।

बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम पनीर की स्टफिंग वाला ये डोसा नाश्ते, ब्रंच या हल्के डिनर के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसकी रेसिपी शेफ कुणाल कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है। अगर आप कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं तो पालक पनीर डोसा रेसिपी बना सकते हैं।

सामग्री

पालक – 1 कप

मूंग दाल साबुत – 1 कप

चावल – ½ कप

करी पत्ता – 4-5

अदरक – 1 चम्मच

हरी मिर्च – 2

जीरा – 2 चम्मच

काली मिर्च – 2 चम्मच

प्याज़ – ¼ कप

पानी – 1 कप + 1 कप

नमक – स्वादानुसार

तेल

पनीर फिलिंग के लिए सामग्री

तेल – 3 चम्मच

सूखी मिर्च – 2 nos

सरसों दाना – 1 चम्मच

उड़द दाल – 2 चम्मच

करी पत्ता – 4

प्याज़ – ¼ cup

हरी मिर्च – 1

अदरक – 2 चम्मच

पनीर – 200 ग्राम

नमक – स्वादानुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले ताजी पालक को धोकर गरम पानी में डालें। जब ये कुछ देर उबल जाए तो इसे ठंडे पानी में निकाल लें। अब डोसे का बैटर बनाने के लिए भीगी हुई मूंग दाल, भीगे हुए चावल, पालक, करी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, जीरा और काली मिर्च को मिक्सर में डालकर बारीक पेस्ट बना लें।

अब पनीर की स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें। इसमें सूखी लाल मिर्च, सरसों के बीज, उड़द दाल, करी पत्ता, प्याज, हरी मिर्च और अदरक डालकर थोड़ा भून लें। अब इसमें पनीर और नमक डालकर हल्का सा पका लें।

अब डोसा को बनाने के लिए बैटर को तवे पर फैलाएं और तेज आंच पर इसे पकाएं। इसके ऊपर हल्का सा तेल और पनीर की स्टफिंग डालें। जब यह पक जाए तो इसे गरमा-गरम सर्व करें। इस तरह आप बाकी के डोसे तैयार कर सकते हैं।

टमाटर की चटनी के लिए सामग्री

तेल – 5 चम्मच

हींग – ½ चम्मच

सूखी मिर्च – 2

सरसों दाना – 2 चम्मच

उरद दाल – 1 चम्मच

जीरा – 2 चम्मच

अदरक – छोटा टुकड़ा

लहसुन – 10

हरी मिर्च – 1

करी पत्ता – 4-5

प्याज़ – 1 कप

टमाटर – 2 कप

नमक – स्वादानुसार

इमली – 1 चम्मच

चटनी बनाने का तरीका

चटनी बनाने के लिए पैन में तेल डालें। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें सूखी लाल मिर्च, सरसों के बीज, उड़द दाल और जीरा डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, करी पत्ता, प्याज डालें। जब प्याज भून जाए तो इसमें टमाटर और नमक डालकर करीब 5 से 7 मिनट पकाएं। इसमें इमली का पल्प मिलाएं। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए, तब इसे मिक्सर में बिना पानी के पीस लें।