Dahi ke Kebab Recipe: गरमा गरम चाय के साथ कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने का मन हर किसी का करता है। ऐसे में कई लोग पकौड़े या समोसा खाते हैं। लेकिन अगर आप इस बार कुछ नई और यूनिक रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो दही के कबाब बना सकते हैं। बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से बेहद मुलायम कबाब हर बाइट में लाजवाब स्वाद देते हैं। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, जो सुबह की चाय का स्वाद बढ़ाने और हल्की भूख को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

दही और मसालों से तैयार होने वाले इन कबाबों को आप घर पर किसी भी समय बना सकते हैं। इसकी खास रेसिपी शेफ रणवीर बरार ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है।

सामग्री

घी – 1 चम्मच

काजू – 1/2 कप

तले हुए प्याज – 1/2 कप

सौंफ – 1 चम्मच

हरी मिर्च – 2 बारीक कटी हुई

धनिया – 1/4 कप

नमक – स्वादानुसार

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 चम्मच

भुना हुआ जीरा पाउडर – 1/2 चम्मच

दही – 2 चम्मच

ब्रेड क्रम्ब्स

जायफल

भूने चने का बेसन

बनाने का तरीका

दही के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार करनी होगी। इसके लिए एक पैन में थोड़ा-सा घी गर्म करें। इसमें काजू को सुनहरा होने तक भून लें। ठंडा होने पर काजू को बारीक काट लें। अब एक बाउल में काजू, फ्राई की हुई प्याज, सौंफ और बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा सा हंग कर्ड यानी छना हुआ दही डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लें।

अब एक बाउल में नमक, काली मिर्च पाउडर, ताजा ब्रेड क्रम्ब्स, कद्दूकस किया हुआ जायफल और भुने हुए बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद हंग कर्ड के मिश्रण का एक हिस्सा लें और इसमें तैयार स्टफिंग को भरें और चारों तरफ से इसे गोल आकार देकर अच्छे से बंद कर दें। फिर इसे ब्रेड क्रम्ब्स के मिश्रण में लपेट लें। इस तरह बाकी के कबाब तैयार कर लें।

तैयार कबाब को करीब 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब कड़ाही में तेल गर्म करें और धीमी आंच पर कबाब को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें। इसके बाद इन्हें गरमागरम टमाटर की चटनी और चाय के साथ सर्व करें।