गर्मियों में ऐसे भोजन की सलाह दी जाती है जो हल्के होने के साथ-साथ ही शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण भी दें। इन्हीं में से एक है रायता, जो दही से तैयार किया जाने वाला बेहद हेल्दी और रिफ्रेशिंग डिश है। रायता स्वाद में हल्का, ठंडा और आसानी से पचने वाला होता है, इसलिए तेज गर्मी में यह पेट को आराम देने का काम करता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर बनाते हैं, वहीं इसमें डाले जाने वाले मसाले और अन्य चीजें शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

गर्मी के मौसम में रायता शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है, जिसके चलते डिहाइड्रेशन की समस्या भी कम हो जाती है। रायता बनाना बेहद आसान है, इसे अलग-अलग स्वाद में तैयार किया जा सकता है। इस गर्मी आप घर पर तीन तरह के टेस्टी और हेल्दी रायते बना सकते हैं। ये रायते न सिर्फ स्वाद बढ़ाएंगे बल्कि बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को खूब पसंद आएंगे। इन्हें आप नाश्ते के समय या फिर लंच में सर्व कर सकते हैं। यहां पर तीन आसान रायता रेसिपी साझा की गई है, जिन्हें आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

1- बूंदी रायता की सामग्री (Boondi Raita Recipe)

1 कप ताजा दही

आधा कप बूंदी

आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

स्वादानुसार नमक

एक चुटकी काला नमक

चुटकीभर लाल मिर्च पाउडर

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

थोड़ा सा पानी (जरूरत के अनुसार)

कैसे बनता है बूंदी का रायता (Boondi Raita Recipe in Hindi)

दही को एक बाउल में अच्छी तरह फेंट लें, ताकि वह स्मूद हो जाए। अगर दही ज्यादा गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा पानी मिला लें। अब इसमें बूंदी डालें और 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि बूंदी हल्की नरम हो जाए। इसके बाद नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश करें। अब बूंदी का रायता सर्व कर सकते हैं।

ककड़ी रायता सामग्री (Cucumber Raita Recipe)

1 कप ताजा दही

1 मध्यम आकार की ककड़ी (कद्दूकस या बारीक कटी हुई)

आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

स्वादानुसार नमक

एक चुटकी काला नमक

1 बड़ा चम्मच बारी कटा हरा धनिया

4-5 पुदीने की पत्तियां

चुटकीभर काली मिर्च पाउडर

ककड़ी रायता बनाने की विधि (Cucumber Raita Recipe in Hindi)

सबसे पहले ककड़ी को कद्दूकस कर लें। अब एक बाउल में अच्छी तरह दही फेंट लें। फेंटे हुए दही में ककड़ी डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसमें नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिला लें। अब धनिया और पुदीना डालकर मिक्स कर लें। अगर ठंडा पीना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं।

टमाटर रायता सामग्री (How To make Tomato Raita)

1 कप दही

1-2 मध्यम आकार के टमाटर (बारीक कटे हुए)

1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)

आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर

नमक स्वादानुसार

एक चुटकी काला नमक

1 बड़ा चम्मच बारी कटा हरा धनिया

1 हरी मिर्च बारीक कटी

चुटकीभर काली मिर्च या लाल मिर्च पाउडर

टमाटर रायता बनाने की विधि (Quick Tomato Raita Recipe)

दही को एक बाउल में लेकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें टमाटर और प्याज डालकर हल्के हाथ से मिला लें। इसके बाद नमक, काला नमक, हरी मिर्च और भुना जीरा पाउडर डालें। ऊपर से हरा धनिया और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। टमाटर का रायता तैयार है।

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