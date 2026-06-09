बाल जब रूखे और बेजान हो जाते हैं, तो ये हमारी पर्सनैलिटी पर भी असर डालते हैं। गर्मी के मौसम में यह समस्या बढ़ जाती है। दरअसल भीषण गर्मी में ज्यादा देर तक धूप में रहने के चलते और प्रदूषण के कारण बालों के पोषक तत्व कम होने लगते हैं। इसके चलते धीरे-धीरे बालों में रूखेपन की समस्या बढ़ जाती है और अंत में बेजान होकर ये झड़ने भी लगते हैं। इसके अलाव केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स, बार-बार हीट स्टाइलिंग और पोषण की कमी के चलते भी यह समस्या बढ़ सकती है।

रूखे और बेजान बालों से निजात पाने के लिए अक्सर लोग बाजार के महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार बाजार के इन प्रोडक्ट्स में केमिकल मिले होते हैं, जो फायदा पहुंचाने के बजाए बालों को और भी अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे देसी तरीके हैं जिनकी मदद से आप इस समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं रूखे और बेजान बालों से छुटकारा पाने के लिए घर पर कौन सा हेयर मास्क बनाएं।

दही और शहद का हेयर मास्क

रूखे और बेजान बालों की समस्या से निजात पाने के लिए दही और शहद का हेयर मास्क सबसे असरदार साबित हो सकता है। दरअसल, दही में प्रोटीन, कैल्शियम और लैक्टिक एसिड बालों को पोषण देने और स्कैल्प को साफ रखने में मदद करते हैं। वहीं, दही प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करती है, जो बालों में नमी बनाए रखने में सहायक होता है।

दही और शहद का हेयर मास्क के लिए सामग्री

दही- 4 से 5 बड़े चम्मच

शुद्ध शहद- 1 से 2 बड़े चम्मच

दही और शहद का हेयर मास्क बनाने का आसान तरीका

दही और शहद का हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ कटोरी में दही डाल दें, फिर उसमें शहद डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे तब तक फेंटे, जब तक एक जैसा और क्रीमी मिश्रण तैयार न हो जाए।

दही और शहद का हेयर मास्क लगाने का सही तरीका

मास्क को बालों की जड़ों से लेकर लंबाई और सिरों तक लगाएं। लगाने के बाद हल्के हाथों से 2-3 मिनट मसाज करें। इसके बाद शॉवर कैप पहन लें या तैलिए से बालों को ढक लें। करीब 30 से 40 मिनट तक मास्क को लगा रहने दें। इसके बाद सामान्य पानी से बालों को धो लें। अगर जरूरत पड़े तो माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं तो पेस्ट में दो चम्मच एलोवेरा जेल मिला सकते हैं। इसे आप हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

दही ताजी होनी चाहिए। खट्टी या पुरानी हो तो इस्तेमाल न करें।

बालों को गर्म पानी से धोने से बचें।

इस पेस्ट को लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। जलन, खुजली या फिर किसी प्रकार की एलर्जी महसूस हो तो इस पेस्ट का उपयोग न करें।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

Also Read

गर्मी में चेहरे को ठंडा और फ्रेश रखने का प्राकृतिक तरीका, घर पर बनाएं 3 तरह का फेस पैक

