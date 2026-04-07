कपड़े सिर्फ शरीर को ढकते नहीं हैं बल्कि यह सुंदरता और आत्मविश्वास बढ़ाने का काम भी करते हैं। आउटफिट्स के मामले में लड़कियां बहुत Choosy होती हैं। बहुत सोच-विचार करने के बाद वह कपड़ों का चुनाव करती हैं। सभी का बॉडी शेप अलग-अलग होता है। ऐसे में हर तरह के कपड़े हर कोई नहीं पहन सकता है। जैसे बहुत ज्यादा टाइट कपड़े हर बॉडी टाइप पर अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत ज्यादा ढीले कपड़े शेप और फिगर को छुपा देते हैं। ऐसे में बॉडी शेप और साइज के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। मोटे, पतले, कर्वी फिगर, छोटी, लंबी हाइट का ध्यान रखना चाहिए। स्लिम से लेकर कर्वी तक सभी तरह के शेप की लड़कियां टॉप्स पहनना पसंद करती हैं। ऐसे में आप अपने लिए बॉडी टाइप के हिसाब से कैसे बेस्ट टॉप्स चुन सकती हैं, आइए जानें।

पियर शेप (नीचे का हिस्सा भारी)

अगर आपके कंधे पतले और हिप्स चौड़े हैं तो ऐसे टॉप्स खऱीदने चाहिए बोट नेक हो। उनमें भी ऑफ-शोल्डर या पफ स्लीव टॉप्स को चुनें। इसमें आपको हल्के रंग का टॉप और गहरे रंग की बॉटम आपके लिए बेहतर रहेंगी। स्ट्रक्चर्ड शोल्डर या डिटेलिंग वाला टॉप फोकस ऊपर लाता है।

इनवर्टेड ट्राएंगल (ऊपरी हिस्सा भारी)

अगर आपके चौड़े कंधे हैं लेकिन हिप्स पतले हैं तो आपको सिंपल नेकलाइन वाले टॉप खऱीदने चाहिए। इसमें कम शोल्डर डिटेलिंग का चुनाव करें। इनमें नीचे की तरफ वॉल्यूम वाला डिजाइन (फ्लेयर) अच्छा लगेगा। रंगों की बात करें तो गहरे रंग का टॉप बैलेंस बनाता है।

एप्पल शेप (पेट के आसपास ज्यादा फैट)

अगर आपका शेप एप्पल जैसा यानी की पेट के आसपास ज्यादा चर्बी है और पैर पतले हैं तो आपको V-नेक या डीप नेकलाइन चुनना चाहिए। इससे आपको लंबा लुक मिलेगा। आपको बहुत टाइट या क्लिंगी फैब्रिक से बचना चाहिए।

ऑवरग्लास शेप (कर्वी लेकिन बैलेंस्ड)

अगर आपके बस्ट और हिप्स लगभग बराबर हैं और कमर पतली है तो आपको रैप टॉप, फिटेड टॉप और बेल्टेड स्टाइल वाले टॉप्स लेने चाहिए। यह आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। वहीं आपको हाई-नेक या बॉक्सी टॉप खरीदने से बचना चाहिए। सॉफ्ट, बॉडी-हगिंग फैब्रिक बेहतर रहेंगे।

रेक्टैंगल शेप (सीधी बॉडी)

अगर आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी है कर्व नहीं है तो पेपलम टॉप लेने चाहिए। अगर आपकी कमर कम डिफाइन होती है तो पेपलम टॉप कमर को डिफाइन करने में मदद करेगा। लेयरिंग, रफल्स और प्रिंट्स वॉल्यूम जोड़ते हैं। क्रॉप टॉप्स भी आपके ऊपर अच्छे लगेंगे।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।