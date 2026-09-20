शादीशुदा महिलाएं रोजाना बिछिया पहनती हैं, जो उनके सुहाग की निशानी होती है। ये उनके श्रृंगार का अहम हिस्सा होती हैं। बिछिया सिर्फ एक गहना नहीं है बल्कि इनका सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व होता है। यही वजह है कि इसे शादी के बाद कभी नहीं उतारा जाता है। रोजाना पहनने के लिए अक्सर हल्के और आरामदायक बिछिया पसंद किए जाते हैं। हालांकि सिंपल डिजाइन वाले बिछिया हर बार अच्छे नहीं लगते हैं। रोज पहनने के लिए आप कुछ ऐसे डिजाइन चुन सकती हैं, जो हटके हों और खूबसूरत भी लगें।

अगर आप बिछिया देख रही हैं, तो यहां दिए गए कुछ डिजाइन्स से आइडिया ले सकती हैं। यह दिखने में स्टाइलिश होते हैं और पहनने में भी आरामदायक हो सकते हैं। इनके सुंदर पैटर्न और डिजाइन पैरों की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं।

घुंघरू वाले बिछिया के डिजाइन

रोज पहनने के लिए हटके और यूनिक डिजाइन के लिए घुंघरू वाले बिछिया के डिजाइन से आइडिया लिया जा सकता है। इस तरह का डिजाइन दिखने में सुंदर लगता है और पायल के साथ भी अच्छे लगते हैं। रोज पहनने के लिए बिछिया खोज रही हैं, तो इस तरह के डिजाइन वाले हल्के बिछिया ले सकती हैं।

स्टोन बिछिया डिजाइन

सिंपल बिछिया हर बार पहनती हैं, तो इस बार कुछ अलग कर सकती हैं। दरअसल साड़ी, सूट या इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ इस तरह के बिछिया काफी सुंदर लग सकते हैं। इन्हें आप किसी भी खास मौके पर पहन सकती हैं। रोज पहनने के लिए इस तरह के डिजाइन को चुना जा सकता है।

फ्लोरल बिछिया डिजाइन

वर्किंग वुमन के लिए इस तरह के हल्के और फ्लोरल डिजाइन वाले बिछिया अच्छा विकल्प हो सकते हैं। किसी भी आउटफिट के साथ इस तरह के बिछिया खूबसूरत लग सकते हैं। आजकल ज्यादातर महिलाएं हल्के और हटके डिजाइन को चुनना पसंद करती हैं। ऐसे में आप फ्लोरल डिजाइन बिछिया से आइडिया ले सकती हैं।

यूनिक बिछिया डिजाइन

रोज पहनने के लिए इस तरह के डिजाइन भी अच्छे लगेंगे। इन्हें पहनकर पैरों की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। आप चाहें तो इसे दो या तीन उंगलियों में भी पहन सकती हैं। हल्के होने की वजह से इन्हें रोजाना पहनने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है।

बो बिछिया डिजाइन

मॉडर्न और ट्रेंडी ज्वेलरी के लिए इस तरह के सिल्वर बिछिया पहन सकती हैं। यह डिजाइन दिखने में जितना सुंदर लगता है पहनने में भी उतना ही कंफर्टेबल होता है। ऑफिस में वेस्टर्न आउटफिट के साथ इस तरह के बिछिया डिजाइन शानदार लुक दे सकते हैं। इन्हें आप अपने ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं।