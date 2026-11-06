Rangoli Design for Dhanteras 2026: दिवाली की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि, कुबेर देव और यमराज की पूजा की जाती है। यह त्योहार बहुत ही खास माना जाता है और इस दिन सोने-चांदी या बर्तनों को खरीदने शुभ माना जाता है। इसके अलावा घरों की सजावट में रंगोली को भी शामिल किया जाता है। जिसे आमतौर पर मुख्य दरवाजे, आंगन, मंदिर या लिविंग रूम में बनाया जाता है। रंगोली को सिर्फ रंगों से ही नहीं बल्कि फूलों से भी बनाया जा सकता है। अगर आप भी धनतेरस के लिए रंगोली डिजाइन देख रही हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है।

दरअसल हम आपके लिए रंगो और फूलों वाली रंगोली के कुछ डिजाइन्स लेकर आए हैं, जिन्हें धनतेरस के शुभ अवसर पर मिनटों में बनाया जा सकता है। अगर आपको रंगोली बनाना नहीं आता है, तो कुछ आसान ट्रिक्स की मदद से इस काम को आसान बनाया जा सकता है।

धनतेरस स्पेशल मटका रंगोली डिजाइन

धनतेरस पर मिट्टी का मटका या कलश शुभता का प्रतीक माना जाता है। यह जीवन में आने वाली आर्थिक तंगी को दूर करने का संकेत माना जाता है। इसका संबंध भगवान धन्वंतरि से भी है, जो अमृत मंथन के दौरान कलश के साथ प्रकट हुईं थीं। धनतेरस के मौके पर आप इस तरह की कलश वाली रंगोली को तुलसी के पौधे के सामने, मुख्य दरवाजे या मंदिर के सामने बना सकती हैं। इसके चारों तरफ दीयों को रखकर सजावट करें।

फूलों से रंगोली बनाने का तरीका

अगर आपके पास रंग नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बल्कि फूलों की मदद से भी रंगोली बनाई जा सकती है। अलग-अलग रंग के गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, मोगरे के फूल और गुड़हल के फूलों से रंगोली बनाई जा सकती है। फूलों की मदद से आप छोटी या बड़ी दोनों तरह की रंगोली बना सकते हैं। मिनटों में बड़ी रंगोली बना रही हैं, तो इसके लिए किचन में रखे बर्तन का काम को आसान बना सकते हैं। सबसे पहले रंग-बिरंगे फूलों को अलग-अलग इकट्ठा कर लें। अब फूलों से एक बड़ा गोला बनाएं। इसके बीच में कटोरी और बीच में प्लेट को रख दें। इसके ऊपर गेंदे के पीले फूलों को बिछा दें। अब कटोरी को हटाएं और नारंगी या अन्य रंग के फूल को इसके अंदर भर दें। अब बीच में प्लेट वाला हिस्सा हटाएं और इसमें लाल या सफेद रंग के फूलों को भर दें। अब चारों तरफ सजावट के लिए दीयों को रख दें। इस तरह आप फूलों से अपनी पसंद के आकार की रंगोली आसानी से बना सकती हैं।

यूनिक रंगोली डिजाइन

फूलों से आप कुछ यूनिक डिजाइन वाली रंगोली ट्राई कर सकती हैं। जिसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आसानी से तैयार भी हो जाएगी। आप चाहें तो कलश रखकर इस तरह फूल और दीयों से सजावट कर सकती हैं। छोटी फूलों वाली रंगोली दरवाजे के सामने अच्छी लग सकती हैं।

बड़ी रंगोली डिजाइन

धनतेरस के लिए कोई बड़े डिजाइन वाली रंगोली तलाश रही हैं, तो इस सिंपल डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। यह लिविंग रूम या हॉल के लिए अच्छा विकल्प रहेगी। हालांकि इसे बनाने में थोड़ा समय लग सकता है।

रंगोली बनाने की आसान ट्रिक्स

धनतेरस या दिवाली के लिए रंगोली बनाने जा रहे हैं, तो पहले डिजाइन डिसाइड कर लें। इसके बाद पेंसिल या चॉक की मदद से इसकी आउटलाइन तैयार कर लें ताकि डिजाइन टेढ़ा-मेढ़ा न हो। अगर आप गोल आकार बना रही हैं, तो अलग-अलग आकार की थाली, परात और कटोरी का इस्तेमाल करें। इसे रखकर आप आसानी से डिजाइन बना पाएंगी। इसके अलावा रंग भरने के लिए डॉट का इस्तेमाल करना है, तो हाथ की बजाय प्लास्टिक की बोतल लें और उसके ढक्कन में छेद कर दें। अब इसमें रंग भर दें ताकि जितना आप चाहें उतना रंग निकाल पाएं। इससे डॉट-डॉट यानी बिंदी वाले डिजाइन आसानी से बन सकते हैं। रंगोली के ऊपर समान रूप से रंगों को फैलाने के लिए छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं।